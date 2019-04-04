Данные миллионов пользователей Facebook попали в открытый доступ

СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Компания UpGuard, занимающаяся кибербезопасностью, рассказала о том, что данные миллионов пользователей социальной сети Facebook в очередной раз попали в открытый доступ, передает РИА Новости. © AFP 2019 / LOIC VENANCE Большой Брат, помоги: Facebook попросил государство регулировать интернет

По информации компании, более 540 миллионов записей с комментариями, лайками, названиями учетных записей были обнаружены на мексиканской цифровой платформе Cultura Colectiva, где публикуется материал, который затем пользователи "постят" в социальные сети.

Более того, данные 22 тысяч человек, включая имена, пароли, адреса электронной почты, были доступны в уже закрытом приложении At the Pool. Подчеркивается, что UpGuard не владеет информацией о том, как долго в приложении находились данные пользователей, однако их может утешить, что после удаления приложения веб-сайт был недоступен, а все обнаруженные данные хранились в облачном хранилище Amazon.

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"Общественность еще не осознает, что эти системные администраторы и разработчики, люди, которые должны быть хранителями этих данных, либо рискованные, либо ленивые, либо хитрят", - заявил Крис Викери, директор по исследованиям рисков в сети в компании UpGuard.

Подчеркивается, что еще в начале года UpGuard направила письмо в Cultura Colectiva, At the Pool и Amazon, однако только 3 апреля Facebook связался с Amazon, после чего утечка была устранена. Ответа на запрос от двух других компании не поступило.

© REUTERS / Dado Ruvic Facebook признал, что хранил пароли миллионов пользователей в открытом виде

Ранее Facebook открыл доступ Amazon к именам и контактной информации людей через их друзей, а Yahoo получили возможность видеть посты друзей пользователей, начиная с лета 2018 года.

Некоторые партнеры, такие как Amazon, Microsoft и Yahoo заявили, что использовали данные должным образом, но обсуждать детали отказались. Facebook признал, что позволил некоторым компаниям пользоваться доступом к данным дольше, чем было необходимо.

Компания Facebook ранее попала в центр политического скандала в США. СМИ сообщили, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.

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Позже выяснилось, что утечка могла затронуть 87 миллионов пользователей. Кроме того, главу компании Марка Цукерберга привлекали в качестве свидетеля по делу о так называемом российском "вмешательстве" в выборы в США в 2016 году, расследование которого ведется в конгрессе и которое отрицают как в Белом доме, так и в Кремле. В частности, компанию критиковали за то, что ее политика безопасности позволяла пользователям вмешиваться в выборы.