Комиссар Совета Европы выразила надежду на скорое освобождение Вышинского

СУХУМ, 4 апр - Sputnik. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович на встрече с членами Совета по правам человека России выразила надежду на скорое освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, рассказал РИА Новости участник встречи, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

"Сегодня состоялась встреча комиссара по правам человека в Совете Европы Дуньи Миятович с Михаилом Федотовым, советником президента и председателем Совета по правам человека и развитию гражданского общества, а также и с другими членами СПЧ", - рассказал Соловьев.

"Был обсужден широкий круг правозащитных вопросов, и в частности, один из членов совета задал вопрос о судьбе Кирилла Вышинского, нашего коллеги. Дунья Миятович сказала, что дело Вышинского у нее постоянно на контроле. Она надеется, что давление множества правозащитных международных организаций все-таки даст Кирилла Вышинского освободить", - добавил Соловьев.

Сейчас Вышинский находится под арестом в Лукьяновском СИЗО Киева, суд продлил ему арест до 24 мая.

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Дело Вышинского

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу.

Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства. Заявление об этом было подано в канцелярию президента Украины, однако тот пока не подписал соответствующего указа.

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Российский президент назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

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Прокуратура Украины 14 января сообщила о завершении расследования дела Вышинского. Более 30 томов дела переданы для ознакомления самому журналисту и его адвокатам.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении Вышинского. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста.

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Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.