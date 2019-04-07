В акции "за Мадуро" приняли участие более пяти миллионов человек по всей Венесуэле

СУХУМ, 7 апр - Sputnik. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что более 5 миллионов человек вышли на площади по всей Венесуэле, чтобы поддержать законные власти государства, передает РИА Новости.
"Более пяти миллионов человек мобилизованы по всей стране в операции по защите свободы и мира. Народ вышел на улицу, чтобы сказать, что улицы принадлежат народу, а не олигархии. Операция по защите свободы и мира завершилась успешно", - сказал венесуэльский лидер во время многотысячной демонстрации своих сторонников в Каракасе.
Мадуро вновь подчеркнул, что атаки на венесуэльские объекты электроэнергетики организованы из США, Чили и Колумбии.
"Появились новые результаты расследования, которые говорят о внедрении вируса в компьютерные системы электроснабжения Венесуэлы. Мы, как я говорил, доказали в расследовании, что атаки шли из Хьюстона, Чикаго. Мы открыли новые источники атак: кибернетические атаки, направленные на разрушение системы электроснабжения венесуэльского народа, шли из Чили и Колумбии при поддержке правительства США", - сказал Мадуро.
Президент проинформировал о том, что власти страны приняли ряд защитных мер, и в течение месяца полноценная работа системы электроснабжения будет восстановлена.
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Кроме того, Николас Мадуро обратился к главам государств и правительств всего мира с призывом потребовать от Вашингтона прекращения агрессии против Каракаса.
"Призываю глав государств и правительств мира поднять голос …в защиту требований о прекращении агрессии империализма США против народа Венесуэлы. США перешли на уровень сумасшествия и ненависти. Власти США не правят ради интересов США. Каждый день они тратят на то, чтобы оговорить и оскорбить Венесуэлу. Народ Венесуэлы ни с кем не спорит, он достоин уважения, а не агрессии", - сказал Мадуро.
"Посмотрите на этот народ, господин президент США Дональд Трамп. Этот народ победит вас один раз и тысячи раз", - подчеркнул он.
Мадуро также призвал все силы внутри Венесуэлы к общенациональному союзу, чтобы объединить страну, и совместно потребовать от властей США прекратить нападки на экономику нашей страны.
"Прекратить блокаду, финансовое преследование! На каждую санкцию мы будем давать новый ответ, будет еще больше революции. Они не смогут нас победить никогда!" - сказал он.
Попытка госпереворота в Венесуэле
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.
Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.
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Девятнадцать европейских стран приняли 4 февраля совместную декларацию, в которой подтвердили, что признают Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Заявление подписали Испания, Португалия, Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Франция, Венгрия, Австрия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Швеция и Хорватия. К ним затем присоединились Македония и Румыния.