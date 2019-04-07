В акции "за Мадуро" приняли участие более пяти миллионов человек по всей Венесуэле

Акции проправительственных сил и оппозиции проходят в субботу и воскресенье по всей Венесуэле.

СУХУМ, 7 апр - Sputnik. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что более 5 миллионов человек вышли на площади по всей Венесуэле, чтобы поддержать законные власти государства, передает РИА Новости.

"Более пяти миллионов человек мобилизованы по всей стране в операции по защите свободы и мира. Народ вышел на улицу, чтобы сказать, что улицы принадлежат народу, а не олигархии. Операция по защите свободы и мира завершилась успешно", - сказал венесуэльский лидер во время многотысячной демонстрации своих сторонников в Каракасе.

Мадуро вновь подчеркнул, что атаки на венесуэльские объекты электроэнергетики организованы из США, Чили и Колумбии.

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"Появились новые результаты расследования, которые говорят о внедрении вируса в компьютерные системы электроснабжения Венесуэлы. Мы, как я говорил, доказали в расследовании, что атаки шли из Хьюстона, Чикаго. Мы открыли новые источники атак: кибернетические атаки, направленные на разрушение системы электроснабжения венесуэльского народа, шли из Чили и Колумбии при поддержке правительства США", - сказал Мадуро.

Президент проинформировал о том, что власти страны приняли ряд защитных мер, и в течение месяца полноценная работа системы электроснабжения будет восстановлена.

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Кроме того, Николас Мадуро обратился к главам государств и правительств всего мира с призывом потребовать от Вашингтона прекращения агрессии против Каракаса.

"Призываю глав государств и правительств мира поднять голос …в защиту требований о прекращении агрессии империализма США против народа Венесуэлы. США перешли на уровень сумасшествия и ненависти. Власти США не правят ради интересов США. Каждый день они тратят на то, чтобы оговорить и оскорбить Венесуэлу. Народ Венесуэлы ни с кем не спорит, он достоин уважения, а не агрессии", - сказал Мадуро.

"Посмотрите на этот народ, господин президент США Дональд Трамп. Этот народ победит вас один раз и тысячи раз", - подчеркнул он.

Мадуро также призвал все силы внутри Венесуэлы к общенациональному союзу, чтобы объединить страну, и совместно потребовать от властей США прекратить нападки на экономику нашей страны.

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"Прекратить блокаду, финансовое преследование! На каждую санкцию мы будем давать новый ответ, будет еще больше революции. Они не смогут нас победить никогда!" - сказал он.

Попытка госпереворота в Венесуэле

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.

Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

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Девятнадцать европейских стран приняли 4 февраля совместную декларацию, в которой подтвердили, что признают Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Заявление подписали Испания, Португалия, Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Франция, Венгрия, Австрия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Швеция и Хорватия. К ним затем присоединились Македония и Румыния.