Путин: Рунет немыслим в отрыве от всемирного интернет-пространства

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко зачитал приветственное слово главы государства в ходе выступления на десятом российском форуме по управлению интернетом (RIGF-2019).

СУХУМ, 8 апр - Sputnik. Владимир Путин считает, что российский сегмент интернета немыслим в отрыве от всемирного интернет-пространства, сказал первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко во время выступления на десятом российском форуме по управлению интернетом (RIGF-2019).

"Мы не мыслим себе российский интернет в отрыве от открытого всемирного пространства. И задачи, которые необходимо решать для того, чтобы обеспечивать устойчивое развитие интернета, могут решаться только вместе", - заявил Кириенко, сославшись на приветственное слово главы государства.

Глава российского государства также отметил, что России необходимо неукоснительно следовать принципу свободы интернета и гарантировать возможность обмена информацией для реализации бизнес-инициатив и стартапов.

"Убежден, мы должны и впредь следовать принципу свободы интернета, обеспечивать все условия для широкого обмена информацией, для реализации бизнес-инициатив и стартапов", - процитировал Кириенко приветствие Путина.

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Кроме того, Путин олбратил особое внимание на противодействие киберпреступности и распространение незаконного контента.

"Важно эффективно противодействовать рискам и вызовам киберпреступности, распространению контента, нарушающего закон, представляющего угрозу правам граждан и интересам государства", - зачитал Кириенко обращение Путина участникам форума.

Кириенко подчеркнул, что, по мнению главы государства, важнейшую роль здесь играет позиция самого интернет-сообщества, "его открытость и готовность к конструктивному диалогу".

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Десятый юбилейный форум RIGF-2019 проводится в рамках 25-летия российского национального домена верхнего уровня .RU. Форум RIGF-2019 организован координационным центром национального домена сети интернет при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.