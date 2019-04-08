Путин о встрече с Эрдоганом: условились укреплять двустороннее взаимодействие

Владимир Путин провел переговоры с турецким лидером Тайипом Эрдоганом в Москве в понедельник 8 февраля.

СУХУМ, 8 апр - Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что на встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом они обсудили первоочередные вопросы двусторонних отношений, общались и в узком составе, и с глазу на глаз.

"Уважаемый господин президент, уважаемые турецкие коллеги, друзья, участники нашей встречи. Я очень рад приветствовать всех вас в Москве на восьмом заседании Российско-турецкого совета сотрудничества высшего уровня. Только что в ходе переговоров с господином президентом в узком составе, а затем и с глазу на глаз мы немножко поговорили, рассмотрели первоочередные вопросы развития российско-турецких отношений, условились и далее укреплять двустороннее взаимодействие в духе продвинутого, многопланового партнерства", - сказал Путин.

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Владимир Путин также обратил внимание на необходимость скорейшего завершения строительства приемного терминала, чтобы газопровод "Турецкий поток" был введен в эксплуатацию до конца текущего года.

"Нужно завершить работу по сооружению приемного терминала на черноморском побережье Турции, с тем чтобы "Турецкий поток", как договаривались, был введен в эксплуатацию до конца текущего года", - сказал российский лидер.

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Кроме того, президент России заявил, что увеличению объемов торговли между Россией и Турцией могла бы способствовать отмена пока еще действующих ограничений в этой сфере.

"Полагаю, что расширению торговли могла бы способствовать отмена действующих пока ограничений в этой сфере, диверсификация номенклатуры товарных поставок. Активизации инвестиционного сотрудничества будет способствовать запуск новых совместных проектов в самых разных отраслях экономики: в промышленности, металлурги, сельском хозяйстве, секторе высоких технологий", - сказал Путин.

Также Путин подчеркнул, что по итогам 2018 года двусторонний товарооборот между государствами вырос почти на 16% и превысил 25 миллиардов долларов, а объем взаимных капиталовложений приблизился к отметке в 20 миллиардов долларов.

Владимир Путин назвал строительство атомной электростанции "Аккую" одним из ключевых проектов в сфере энергетики. По словам президента, запуск первого блока станции намечен на 2023 год, к столетнему юбилею турецкой республики.

"На данном этапе необходимо привлечь дополнительное финансирование и заключить соответствующие соглашения с потенциальными турецкими инвесторами. И такие потенциальные инвесторы есть", - сказал Путин.

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Президент России предложил наметить ориентиры по дальнейшему развитию взаимовыгодных связей с Турцией.

"Сейчас предлагаю в таком же деловом и конструктивном ключе с уже участием членов правительств и представителей бизнеса обсудить конкретные направления сотрудничества, ход реализации важнейших совместных проектов, наметить ориентиры по дальнейшему расширению взаимовыгодных связей", - сказал Путин.

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По его словам, нынешнему заседанию совета сотрудничества "предшествовала серьезная подготовка по межведомственной и корпоративной линии, состоялось множество контактов на всех уровнях".

"Руководители ключевых министерств и ведомств двух стран сверили позиции в рамках созданных при совете сотрудничества специальных механизмов взаимодействия в политической, экономической и культурной сферах", - отметил президент России.

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Заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня состоялось в Москве в понедельник 8 апреля.