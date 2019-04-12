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Ребенок от трех родителей родился в Греции

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Мальчик весом 2960 граммов появился на свет с помощью совершенно нового медицинского метода передачи материнского цитоплазматического материала.

СУХУМ, 11 апр - Sputnik. Ребенка от трех генетических родителей родила 32-летняя гречанка после искусственного оплодотворения, которое провели греческие и испанские медики, специализирующиеся на вспомогательной репродукции, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Iefimerida.gr.

Компьютерная модель ДНК
© Fotolia / DigitalGenetics
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Метод передачи материнского цитоплазматического материала, гарантирующий сохранение генетического материала матери, был впервые внедрен в Греции Институтом жизни и компанией Embryotools.

До этого у женщины было несколько неудачных попыток ЭКО. И мать, и ребенок чувствуют себя хорошо, отмечает издание.

"Неотъемлемое право женщины стать матерью со своим генетическим материалом впервые стало реальностью на мировом медицинском уровне", - сказал президент Института жизни Панайотис Псатас.

По его словам, институт помогает еще большому количеству пар, у которых обнаружились проблемы бесплодия и но есть желание стать родителями, не прибегая к донорству яйцеклеток. Этот метод может быть применен еще более чем к 20 парам.

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"Был еще один перенос эмбриона женщине с тяжелым бесплодием и семью неудачными попытками ЭКО", – сказал ученый.

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Компания Emryotools объявила, что еще 24 женщины принимают участие в клинических испытаниях и что восемь эмбрионов готовы к имплантации.

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Теги:
ЭКО


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