Ребенок от трех родителей родился в Греции

СУХУМ, 11 апр - Sputnik. Ребенка от трех генетических родителей родила 32-летняя гречанка после искусственного оплодотворения, которое провели греческие и испанские медики, специализирующиеся на вспомогательной репродукции, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Iefimerida.gr. © Fotolia / DigitalGenetics Рождение генетически модифицированных детей подтвердили в Китае

Метод передачи материнского цитоплазматического материала, гарантирующий сохранение генетического материала матери, был впервые внедрен в Греции Институтом жизни и компанией Embryotools.

До этого у женщины было несколько неудачных попыток ЭКО. И мать, и ребенок чувствуют себя хорошо, отмечает издание.

"Неотъемлемое право женщины стать матерью со своим генетическим материалом впервые стало реальностью на мировом медицинском уровне", - сказал президент Института жизни Панайотис Псатас.

По его словам, институт помогает еще большому количеству пар, у которых обнаружились проблемы бесплодия и но есть желание стать родителями, не прибегая к донорству яйцеклеток. Этот метод может быть применен еще более чем к 20 парам.

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"Был еще один перенос эмбриона женщине с тяжелым бесплодием и семью неудачными попытками ЭКО", – сказал ученый.

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Компания Emryotools объявила, что еще 24 женщины принимают участие в клинических испытаниях и что восемь эмбрионов готовы к имплантации.