Ученые из России нашли признаки жизни на Венере: новые доказательства

На соседней планете может существовать форма жизни, основанная на неизвестных ранее биохимических принципах, предполагают ученые из Института космических исследований РАН и Института катализа имени Г. К. Борескова Сибирского отделения РАН.

СУХУМ, 12 апр — Sputnik. Новая обработка панорамных изображений поверхности Венеры, полученных советскими аппаратами "Венера-9", "Венера-10", "Венера-13" и "Венера-14" в 1975-1982 годах, показала на снимках медленно передвигающиеся объекты с устойчивой структурой, сообщает РИА Новости.

"Грибы", "скорпионы" и "ящерицы"

На изображениях поверхности Венеры, напечатанных в последнем номере журнала "Успехи физических наук", различимы объекты, очертаниями напоминающие стебель, скорпиона, гриб, ящерицу — всего 18 гипотетических существ. Все они обладают заметными размерами, особенностями морфологии, позволяющими отличить их от геологических образований, и от снимка к снимку меняют свое местоположение. Так утверждают авторы работы Леонид Ксанфомалити, Лев Зеленый, Валентин Пармон, Валерий Снытников.

Ученые предполагают, что "существа" на изображениях передвигаются самостоятельно, а не из-за сильного ветра — его скорость у поверхности, измеренная аппаратами "Венера", с поправкой на плотность венерианской атмосферы нельзя считать достаточной для перемещения рассматриваемых объектов.

Кроме того, гипотетические существа попадают в объектив камер не сразу, а только через некоторое время после начала сбора данных. Это может свидетельствовать о том, что они были засыпаны грунтом при посадке аппарата. Например, "скорпиону" (исследователи подчеркивают, что название условное, и не претендует на соответствие земному аналогу) понадобилось около полутора часов, чтобы выбраться из-под сантиметрового завала. Это может говорить о его невысоких физических возможностях.

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Признаки гипотетических существ на изображениях, полученных советскими аппаратами "Венера-9", "Венера-10", "Венера-13" и "Венера-14", первым заметил планетолог Леонид Ксанфомалити из ИКИ РАН в 2012 году, когда появились технологии более качественной обработки снимков. Тогда научное сообщество довольно резко выступило против аргументации ученого, заявив, что странные объекты на венерианских панорамах могли возникнуть при перекодировании сигнала.

Л.В. Ксанфомалити / "Астрономический вестник" Панорама с посадочного модуля "Венеры-13", на которой виден предполагаемый живой объект

"Расчет показал, что вероятность случайного возникновения изображений упорядоченных структур из-за шумов радиолинии исчезающе мала", — говорится в нынешней статье.

Совсем не похожа на земную

Гипотеза российских ученых — насколько бы фантастической она ни казалась — основывается на том, что инопланетные формы жизни не обязательно должны быть похожи на земные. И, соответственно, условия, необходимые для их зарождения и поддержания, также могут отличаться от привычных нам. Следовательно, Венера с ее среднегодовой температурой около 460 градусов Цельсия и давлением в 90 бар вполне может быть обитаема, полагают исследователи.

Известны полимеры, устойчивые в атмосфере из азота и углекислого газа при высоких температурах и давлении. Главным образом это различные соединения азота. Поэтому можно предположить, что азот будет основным компонентом мономеров для синтеза полимеров, а значит, венерианская жизнь может быть азотной в противовес земной углеродной.

По мнению же астрофизиков из Института космических исследований имени Годдарда (США), жизнь на Венере в основе своей должна походить на земную. Они подсчитали, что около двух миллиардов лет назад климат этой планеты походил на земной. Ее поверхность покрывали жидкие океаны, температура достигала комфортных 15-17 градусов, а обитатели, скорее всего, были похожи на земные организмы.

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Микробы в облаках

Сегодня максимально благоприятные условия для существования жизни земного типа на Венере создают густые сернокислотные облака, находящиеся в высоких слоях атмосферы. Согласно данным, полученным с зонда "Акацуки", эти скопления пара необычным образом отражают и поглощают ультрафиолетовые лучи, что нельзя объяснить присутствием углекислоты или серных газов.

© Sputnik / РИА Новости Ученые NASA обнаружили 20 планет-двойников Земли

Кроме того, в облаках Венеры царят довольно мягкие температуры, в районе 60 градусов Цельсия, есть вода и потенциальная пища — соединения серы и углекислый газ. Некоторым микроорганизмам этого набора достаточно для полноценной жизни. Например, земные микробы-экстремофилы, живущие в Йеллостоуне, выдерживают температуры до 70 градусов и питаются CO₂, используя его для окисления серы и получения энергии, попутно выделяя серную кислоту. Нечто похожее может происходить и в атмосфере Венеры, предполагают ученые из университета штата Висконсин в Мэдисоне.

Авторы статьи в УФН считают такую возможность маловероятной, указывая, что облачная среда Венеры состоит из микрометровых капель серной кислоты с концентрацией около 75 процентов. Организмы, способные выживать в такой среде, науке пока неизвестны.

А вот бактерии, живущие при высоких температурах и давлении с минимальным количеством воды, на Земле есть. Это обитающие под уровнем морского дна серобактерии (Desulfuromonas, Desulfobacter, Beggiatoa), которым для синтеза органических веществ солнечный свет не нужен. Именно их можно было бы использовать в качестве модального объекта при изучении биогеохимических процессов гипотетической венерианской жизни.

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После 2025 года на планету отправится автоматическая межпланетная станция "Венера-Д" со спускаемым модулем. В недавнем интервью РИА Новости руководитель проекта Людмила Засова, ведущий научный сотрудник ИКИ РАН, отмечала, что поиск гипотетических форм жизни на Венере — одно из основных направлений в работе этой миссии.