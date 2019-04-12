Песков: арест Ассанжа не соотносится с принципами свободы СМИ

СУХУМ, 12 апр - Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа не корреспондируется с принципами свободы и неприкосновенности СМИ, передает РИА Новости.

"С нашей точки зрения - это абсолютно не корреспондируется с идеалами и свободы прессы, и свободы СМИ, и неприкосновенности СМИ, поэтому мы еще раз повторяем, мы рассчитываем на то, что все законные права Ассанжа будут соблюдены", - сказал Песков.

Арест Ассанжа © AP Photo. Matt Dunham "Величайшее предательство": что сделают с Ассанжем

Основателя WikiLeaks арестовали в Лондоне в четверг после отказа Эквадора предоставить ему дипломатическое убежище из-за неоднократных нарушений международных конвенций.

Его арестовали по ордеру, выданному в 2012 году за неявку в британский суд. Также на него выдали ордера Швеция (по обвинению в изнасиловании) и США (по обвинению в сговоре с экс-военнослужащим и публикации похищенных им служебных документов).

Как заявил эквадорский президент Ленин Морено, британские власти пообещали, что Ассанжа не экстрадируют в страну, где ему могут грозить пытки или смертная казнь.

Опубликовано видео задержания Джулиана Ассанжа в Лондоне>>

Слушания по делу пройдут 2 мая. До 12 июня США должны предоставить Великобритании все документы по экстрадиции.

© Sputnik / Александр Натрускин Симоньян: Ассанж - главный журналист нашей эпохи

Дело Ассанжа

Основатель WikiLeaks получил известность в связи с публикациями о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере в Гуантанамо.

Ассанж с 2012 года находился на территории посольства Эквадора в Лондоне, где ему предоставили убежище. Так основатель WikiLeaks пытался избежать экстрадиции в Швецию, где выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в изнасиловании.

Главным опасением Ассанжа было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепа.

Асафов: США будет сводить счеты с Ассанжем>>

Выдвинутые обвинения он отвергал и называл их политически мотивированными.