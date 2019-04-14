В WikiLeaks опровергли публикацию секретных документов в ответ на арест Ассанжа

Эквадор, в посольстве которого в Лондоне с 2012 года скрывался основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, отказал ему в дипломатическом убежище.

СУХУМ, 14 апр - Sputnik. Портал WikiLeaks заявил, что основатель этого ресурса Джулиан Ассанж не публиковал конфиденциальные документы портала в ответ на свой арест, сообщает РИА Новости.

© AFP 2019 / NIKLAS HALLE'N Песков: арест Ассанжа не соотносится с принципами свободы СМИ

Ранее в сети появились сообщения о том, что Джулиан Ассанж "выполнил обещание" и в качестве расплаты за свой арест предоставил в открытом доступе все конфиденциальные документы WikiLeaks.

Ранее Эквадор, в посольстве которого в Лондоне основатель WikiLeaks скрывался с 2012 года, решил отказать Ассанжу в дипломатическом убежище. Британская полиция после этого сообщила, что Ассанж арестован по ордеру, выданному в 2012 году за неявку в суд.

Слушания по делу пройдут 2 мая. До 12 июня США должны предоставить Великобритании все документы по экстрадиции.

Дело Ассанжа

Основатель WikiLeaks получил известность в связи с публикациями о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания в лагере в Гуантанамо.

Ассанж с 2012 года находился на территории посольства Эквадора в Лондоне, где ему предоставили убежище. Так основатель WikiLeaks пытался избежать экстрадиции в Швецию, где выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в изнасиловании.

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Главным опасением Ассанжа было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепа.

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Выдвинутые обвинения он отвергал и называл их политически мотивированными