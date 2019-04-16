Опубликованы новые рейтинги кандидатов в президенты Украины

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. За право руководить страной сразятся действующий глава государства Петр Порошенко и общественный деятель, продюсер Владимир Зеленский.

СУХУМ, 16 апр – Sputnik. Новые рейтинги кандидатов в президенты Украины опубликовал Киевский международный институт социологии, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Порошенко идет в последний бой

Владимир Зеленский, ставший лидером первого тура голосования, по-прежнему заметно опережает действующего президента: его поддерживают практически в три раза больше украинцев.

Среди определившихся с выбором украинцев за Зеленского в воскресенье готовы проголосовать 72,2%, а за Петра Порошенко – 25,4% респондентов. Около 2,5% избирателей планируют испортить бюллетень.

Концерт вместо дебатов: Порошенко не дождался Зеленского на дебаты>>

Примечательно, что среди сторонников Зеленского 81,8% точно уверены в своем выборе, 12,8% – скорее собираются поддержать его, а 4% просто рассматривают как вариант. У выбравших Порошенко уверенности меньше: точно уверены в кандидате 75,7% его избирателей, 22% скорее собираются его поддержать, и 1,8% рассматривают его как вариант.

Более половины (57,2%) принявших участие в опросе полагают, что Зеленский станет следующим президентом Украины. В победу Порошенко верят 14,1% человек, а затруднились с ответом 26,8% принявших участие в опросе. Еще 1,9% отказались отвечать на вопрос.

Незавидное наследство: какие проблемы придется решать новому президенту Украины>>

Опрос проходил с 9 по 14 апреля во всех регионах Украины за исключением неподконтрольной Киеву территории Донбасса. В нем приняли участие 2004 респондента в возрасте от 18 лет.