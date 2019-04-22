Вышинский проголосовал во втором туре президентских выборов на Украине

Адвокат Андрей Доманский предположил, что руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский явно не голосовал за действующего президента Украины Петра Порошенко на выборах главы государства в воскресенье 21 апреля.

СУХУМ, 22 апр – Sputnik. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский проголосовал во втором туре президентских выборов, сообщил РИА Новости его адвокат Андрей Доманский.

© Sputnik / Павел Паламарчук Как голосует тюрьма

Адвокат предположил, что журналист не изменил свое мнения и не голосовал за Петра Порошенко.

Ранее Вышинский заявил, что не поддержал Порошенко и не исключил, что действующий президент Украины после проигрыша на выборах может оказаться в этом же следственном изоляторе.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Данные Exit poll: Зеленский набрал 72,7% голосов на выборах президента Украины>>

Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье 21 апреля. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский лидирует на выборах, набирая более 73% голосов избирателей после обработки 97,04% протоколов.