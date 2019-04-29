Ученые посчитали, когда усопших в Facebook станет больше, чем живых людей

Уже в 2018 году число "мертвых" учетных записей, как отмечал сам Facebook, превысило 50 миллионов.

СУХУМ, 29 апр – Sputnik. Британские исследователи пришли к выводу, что число учетных записей в Facebook, принадлежащих умершим людям, превысит количество живых пользователей этой сети всего через 50 лет, передает РИА Новости со ссылкой на журнал Big Data and Society.

"Facebook следует пригласить историков, архивистов, специалистов по этике и археологов для того, чтобы адекватно изучить тот огромный объем данных, который оставляет каждый человек после его смерти. Это не только важно для решения тех проблем, с которыми соцсети столкнутся в ближайшие годы, но и в последующие десятилетия", — заявил Дэвид Уотсон из Оксфордского университета.

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Социальные сети давно занимают большое место в жизни почти всех людей на Земле, имеющих доступ к глобальной сети. Соцсети концентрируют в себе гигантские объемы персональных данных и другой полезной информации, которые создатели используют для продвижения рекламы, а ученые – для совершения крайне интересных открытий.

Три года назад исследование нескольких миллионов сообщений в Twitter помогло психологам выяснить, какие слова употребляют и не употребляют "настоящие мужчины", а социологи обнаружили, что публикуемые данные намного точнее отражают экстремистские и расистские тенденции в обществе, чем классические опросы.

Активное использование подобных данных в коммерческой и научной деятельности, как отмечает Уотсон, заставило его задуматься над вопросом – что должно происходить с ними после того, как их владелец умирает?

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Наличие 50 миллионов "мертвых" учетных записей создает сложности как для родственников усопших, так и для самих социальных сетей, вынужденных сталкиваться с правовой и морально-этической стороной этого вопроса.

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Подобные проблемы, как подчеркивает Уотсон, натолкнули его на мысль о том, что, число учетных записей, принадлежащих уже умершим людям, вскоре превысит текущее число пользователей в сети. Британский математик и его коллега Карл Еман попытались предсказать, когда это произойдет, опираясь на прогнозы ООН по тому, как будет меняться население Земли в ближайшие сто лет.

Исследователи провели расчеты для двух случаев, один из которых подразумевал, что число пользователей в Facebook останется таким же, как сегодня, а второй – будет расти с текущими темпами. Как оказалось, и в том, и в другом случае число "мертвых" пользователей превысит общее количество активных аккаунтов примерно к последней трети столетия.

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Быстрое превращение Facebook и других социальных сетей в своеобразное хранилище "цифрового наследия" усопших людей, как заключают исследователи, говорит о том, что их руководству и работникам пора задуматься о том, как следует физически хранить эти данные, кто ими может распоряжаться и как с ними стоит работать.