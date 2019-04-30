Горбачев: Россия и США "должны остановиться и подумать"

СУХУМ, 30 апр - Sputnik. Бывший президент СССР Михаил Горбачев считает, что России и США пора наладить стратегический диалог, потому что ядерное сдерживание не защищает мир, а подвергает его опасности, передает РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.

"Сегодня США и Россия находятся на опасном перепутье. Они должны остановиться и подумать. Ветераны холодной войны уже говорили. Сейчас пришло время действовать лидерам наших стран", - написал Горбачев в авторской статье.

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Бывший советский лидер напомнил слова экс-госсекретаря США Джорджа Шульца, бывшего министра обороны США Уильяма Перри и бывшего сенатора Сэмюэля Нанна, которые отмечали, что "сдерживание не может защитить мир от ядерной ошибки или ядерного терроризма", при отсутствии между Вашингтоном и Москвой устойчивого и значимого диалога.

"Я согласен с ними о срочной необходимости стратегического диалога между США и Россией. Я также убежден, что ядерное сдерживание не защищает мир, а подвергает его опасности", - уверен Горбачев.

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Горбачев также сравнил ядерное оружие с ружьем, висящим на стене в спектакле, который был написан и поставлен неизвестным человеком, о чьих намерениях мы не знаем.

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"Ядерное оружие может быть задействовано из-за технических неполадок, человеческого фактора или компьютерной ошибки. Последнее беспокоит меня больше всего. Компьютерные технологии используются сейчас повсюду. А сколько раз компьютеры и электроника давали сбой в авиации, промышленности, различных системах контроля?", - резюмировал он.

Горбачев ранее подверг критике решение Вашингтона выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, подчеркивая, что оно обусловлено желанием получить абсолютное военное превосходство и диктовать миру свою волю.