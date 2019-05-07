Обнародована расшифровка переговоров пилота Sukhoi Superjet 100 с диспетчерами

СУХУМ, 7 мая — Sputnik. Опубликована расшифровка переговоров диспетчеров с пилотами самолета "Аэрофлота", загоревшегося после экстренной посадки в аэропорту Шереметьево, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал РЕН ТВ.
Пилот Денис Евдокимов оценил повреждения самолета, полученные в результате удара молнии в самолет, как серьезные, но не критические. Экипаж передал на землю сигнал Pan-Pan, который означает, что лайнер подвержен угрозе, но немедленная помощь не требуется.
"Просим возврат. Потеря радиосвязи и самолет горит в молнии", - сказал командир воздушного судна.
"Нет, пока все нормально. Штатно", - ответил пилот и добавил, что есть проблемы со связью и автоуправлением самолетом.
После этого экипаж снова начал снижение. Летчик не сразу подтвердил готовность к заходу на посадку. Диспетчер пожаловался, что пилота не слышно. После некоторых корректировок экипаж принял решение садиться не визуально, а по приборам.
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"Аварийные службы на полосы", - сказал он.
После этого переговоры обрываются.
В это время в вышке Шереметьево велась фоновая запись переговоров между диспетчерами. Пилоты этого не слышат.
"Отказ связи, отказ автоматической системы управления самолетом. Заходит на посадку в штатном режиме, тревогу я объявил", - говорят в вышке.
Диспетчер попросил уточнить у пилота, сможет ли он рулить самостоятельно. После этого лайнер вспыхнул.
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В воскресенье в результате экстренной посадки Sukhoi Superjet 100 погибли 40 пассажиров и один член экипажа. Лайнер направлялся из Москвы в Мурманск. На борту находились 78 человек. Во время полета пилоты приняли решение экстренно вернуться в аэропорт вылета. Воздушному судну удалось сесть со второй попытки. При жесткой посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Огонь охватил всю хвостовую часть.