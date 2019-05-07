Обнародована расшифровка переговоров пилота Sukhoi Superjet 100 с диспетчерами

В результате катастрофы в московском аэропорту Шереметьево погиб 41 человек из 78, находящихся на борту самолета Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота".

СУХУМ, 7 мая — Sputnik. Опубликована расшифровка переговоров диспетчеров с пилотами самолета "Аэрофлота", загоревшегося после экстренной посадки в аэропорту Шереметьево, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал РЕН ТВ.

Пилот Денис Евдокимов оценил повреждения самолета, полученные в результате удара молнии в самолет, как серьезные, но не критические. Экипаж передал на землю сигнал Pan-Pan, который означает, что лайнер подвержен угрозе, но немедленная помощь не требуется.

"Просим возврат. Потеря радиосвязи и самолет горит в молнии", - сказал командир воздушного судна.

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Диспетчер, работавший с пилотом на подходе к аэропорту, передал сообщение коллегам. После этого летчик сказал, что не имеет возможности с первого раза зайти на посадку. Диспетчер спросил, нужна ли экипажу какая-то помощь.

"Нет, пока все нормально. Штатно", - ответил пилот и добавил, что есть проблемы со связью и автоуправлением самолетом.

После этого экипаж снова начал снижение. Летчик не сразу подтвердил готовность к заходу на посадку. Диспетчер пожаловался, что пилота не слышно. После некоторых корректировок экипаж принял решение садиться не визуально, а по приборам.

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Диспетчер, обслуживающий сектор круга Шереметьево, передал самолет коллегам с вышки аэропорта. Пилот запросил помощь. В вышке ответили, чтобы экипаж продолжал заход. Диспетчер сообщил летчикам о скорости ветра и разрешил посадку.

"Аварийные службы на полосы", - сказал он.

После этого переговоры обрываются.

В это время в вышке Шереметьево велась фоновая запись переговоров между диспетчерами. Пилоты этого не слышат.

"Отказ связи, отказ автоматической системы управления самолетом. Заходит на посадку в штатном режиме, тревогу я объявил", - говорят в вышке.

Диспетчер попросил уточнить у пилота, сможет ли он рулить самостоятельно. После этого лайнер вспыхнул.

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В воскресенье в результате экстренной посадки Sukhoi Superjet 100 погибли 40 пассажиров и один член экипажа. Лайнер направлялся из Москвы в Мурманск. На борту находились 78 человек. Во время полета пилоты приняли решение экстренно вернуться в аэропорт вылета. Воздушному судну удалось сесть со второй попытки. При жесткой посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Огонь охватил всю хвостовую часть.