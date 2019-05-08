Первый взлом криптобиржи: хакеры похитили биткоинов на 41 миллион долларов

СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Хакерам удалось взломать одну из крупнейших криптобирж в мире по объему торгов - Binance - и похитить биткоины почти на 41 миллион долларов, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение компании Binance.

"Мы обнаружили крупное нарушение безопасности 7 мая 2019 года. Хакерам удалось получить большое количество API-ключей пользователей, коды двухфакторной аутентификации и, возможно, другую информацию. Хакеры использовали различные методы, включая фишинг, вирусы и другие атаки", - сообщается в релизе.

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Злоумышленники смогли с помощью всего одной операции вывести 7 тысяч биткоинов (около 40,8 миллиона долларов по текущему курсу). Все остальные кошельки компании остались нетронутыми. Криптобиржа планирует покрыть убыток за счет своего фонда SAFU, средства пользователей при этом не будут затронуты.

Кроме того, Binance остановит на семь дней возможность ввода и вывода средств из-за технических работ.

"Мы должны провести тщательный анализ систем безопасности. Мы рассчитываем, что он займет около недели. А пользователи по-прежнему смогут торговать на криптобирже", - отметили в компании.

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Компания подчеркнула, что хакеры могут по-прежнему контролировать ряд учетных записей пользователей и использовать их для влияния на стоимость криптовалют.

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"Мы будем внимательно следить за ситуацией. Но мы полагаем, что с отключением возможности вывода средств у хакеров не будет особых стимулов влиять на рынки", - резюмировали в компании.