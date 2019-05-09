"Скинули гитлеровцев в море": как Красная армия освобождала Крым

Глубокоэшелонированная оборона, сотни тысяч солдат и офицеров и полный разгром целой армии — ровно 75 лет назад, 9 мая 1944-го, советские войска освободили Севастополь, успешно завершив Крымскую наступательную операцию.

СУХУМ, 9 мая - Sputnik. За почти двухлетнюю оккупацию полуострова фашисты уничтожили сотни промышленных и тысячи гражданских объектов, истребили десятки тысяч мирных жителей. О том, как Красная армия возвращала Крым, — в материале РИА Новости.

Стратегический форпост

Крымская наступательная операция началась 8 апреля 1944-го. Цель — разгром 17-й немецкой армии, удерживающей важнейший на Черном море плацдарм. Для командования вермахта Крым имел стратегическое значение как один из важнейших участков Восточного фронта. Сюда сходились ключевые морские коммуникации, Крым прикрывал балканский фланг гитлеровских войск, в Севастополе базировался немецкий флот.

В группировке, сосредоточенной на полуострове, было 12 дивизий — порядка двухсот тысяч солдат и офицеров, более двухсот танков и триста боевых самолетов. По всему периметру — глубокоэшелонированная оборона. Особое внимание немцы уделили Севастополю, построив долговременные укрепленные сооружения на ближних и дальних подступах к городу.

© Foto / Horst Grund Севастопольский порт, разрушенный во время обороны города

Ставка ВГК приступила к планированию наступательной операции осенью 1943-го. Сложность и уникальность боевых действий заключалась в том, что были задействованы сразу несколько родов и видов войск — сухопутная, морская и воздушная группировки, партизанские подразделения.

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К операции привлекли войска 4-го Украинского фронта, Отдельной Приморской армии, корабли Черноморского флота и Азовской военной флотилии. Был создан значительный перевес над противником в силах и средствах. Крым освобождали почти пятьсот тысяч бойцов, в их распоряжении было 550 танков, более 1200 самолетов и почти шесть тысяч орудий и минометов. И это на театре военных действий площадью всего 26 тысяч квадратных километров.

© Sputnik / Александр Соколенко Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Оборона Севастополя. Наступление морской пехоты.

Сокрушительный удар

Главный удар нанесли с плацдарма на южном берегу Сиваша войска 4-го Украинского. Перед наступлением артиллерия и авиация почти три часа обрабатывала позиции немцев. Однако прорвать хорошо укрепленную оборону удалось только через два дня.

Отдельная Приморская армия в ночь на 11 апреля атаковала противника на Керченском полуострове. "Приморцы" прорвались севернее Керчи, освободили город и развили наступление сначала на Симферополь, а затем на Севастополь. Задачей кораблей Черноморского флота в это время было нарушение морских коммуникаций врага, а морская авиация прикрывала сухопутную группировку с воздуха.

© Sputnik / Израиль Озерский Партизанское движение в Крыму во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Партизаны минируют железнодорожное полотно.

Организованному отходу немецких войск мешали партизанские соединения численностью около четырех тысяч человек: они громили тылы гитлеровцев. Отступающие колонны бомбили самолеты 4-й воздушной армии. Тринадцатого апреля советские войска освободили Симферополь, Евпаторию и Феодосию. На следующий день — Ялту, Алушту и Бахчисарай. Гитлеровцы быстро откатывались к Севастополю.

© Sputnik / Евгений Халдей Черноморский флот. Истребители гвардейского Краснознаменного авиаполка в небе над Севастополем.

Город воинской славы

Пятнадцатого апреля войска 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии подошли к городу. Взять его с ходу не получилось — за годы оккупации немцы хорошо укрепили подходы, создав несколько рубежей обороны. Потребовались перегруппировка войск, подвоз боеприпасов и горючего.

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Советские войска несколько раз пытались штурмовать Севастопольский укрепленный район. Все это время артиллерия планомерно обстреливала долговременные оборонительные сооружения немцев, действовала авиация. Столь тщательная подготовка позволила избежать тяжелых потерь. Седьмого мая начался генеральный штурм. Советские войска прорвали оборону противника на девятикилометровом участке и овладели Сапун-горой. Девятого мая Красная армия вступила в город сразу с трех сторон. Остатки немецкой 17-й армии настиг на мысе Херсонес и добил 19-й танковый корпус. В плен сдались более 20 тысяч гитлеровцев. Крымская наступательная операция завершилась.

© Sputnik / Евгений Халдей Зенитчики охраняют небо над освобожденным Севастополем.

В ходе ожесточенных боев советские войска потеряли около 18 тысяч человек убитыми и 67 тысяч ранеными. Немцы же лишились целой армии — более ста тысяч солдат и офицеров были уничтожены на суше, около десяти тысяч — на море, когда пытались эвакуироваться с полуострова. Шестьдесят тысяч попали в плен.

Главная черноморская военно-морская база советского флота снова действовала. Кригсмарине прижали к западному побережью Черного моря. Советские корабли, подводные лодки и авиация теперь могли свободнее наносить удары по вражеским портам и базам. В результате снятия блокады Крыма возникли благоприятные условия для дальнейшего наступления на Балканы — у немцев уже не было мощного плацдарма, угрожавшего советским войскам на Правобережной Украине.

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За годы оккупации многие города полуострова были разрушены. В том числе и Севастополь: уцелело лишь шесть процентов жилого фонда. А из почти 110 тысяч населения в городе оставалось только три тысячи человек. Всего же немцы уничтожили 87 тысяч мирных жителей и более 47 тысяч военнопленных, свыше 80 тысяч крымчан угнали в рабство в Германию.