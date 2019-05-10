Гуаидо не исключил, что согласится на военное вмешательство США в Венесуэле

Оппозиционный спикер парламента Хуан Гуаидо не исключил, что он и его сторонники могут прибегнуть к статье конституции Венесуэлы, которая предусматривает внешнее военное вмешательство.

СУХУМ, 10 мая - Spitnik. Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо, незаконно провозгласивший себя временным главой государства, заявил, что может согласиться на военное вмешательство со стороны США, сообщает РИА Новости.

"Если вмешательство разрешит кризис, возможно, я на него соглашусь" - заявил он в интервью итальянской газете La Stampa, отвечая на вопрос о возможном предложении со стороны Вашингтона.

По его словам, единственным военным вмешательством, происходящим сейчас в Венесуэле, является наличие подразделений из Кубы, которая поддерживает президента Николаса Мадуро.

Отвечая на вопрос издания о "слухах о встрече с дипломатами РФ в Каракасе", лидер венесуэльской оппозиции отметил, что она "говорит со всеми странами, готовыми работать ради прекращения узурпации.

"У России есть интересы и контракты в Венесуэле, и мы будем их уважать, потому что мы серьезные люди", - сказал Гуаидо, - "и то же самое относится к Китаю и всем, кто хочет выступить за реальное решение".

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В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо временным президентом. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.

30 апреля оппозиция в Венесуэле попыталась совершить переворот. Глава парламента Хуан Гуаидо и его сторонники собрались в Каракасе перед военной базой "Карлота". Ранее Гуаидо призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции "Свобода" по свержению законного президента Мадуро. Глава государства и министр обороны заявили о верности вооруженных сил легитимным властям. Власти заявили о провале попытки госпереворота, Мадуро распорядился начать расследование событий 30 апреля.