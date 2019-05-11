Недопустимая ситуация: США отказали в визе дипломатам из России

Заседание Третьего подготовительного комитета конференции 2020 участников Договора о нераспространении ядерного оружия состоялось в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 29 апреля по 10 мая.

СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Российским дипломатам, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции 2020 участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, было отказано в выдаче виз США, рассказал глава делегации, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков, сообщает РИА Новости.

"В результате противоправных действий США сразу несколько российских официальных представителей так и не смогли принять участие в нашем с вами форуме. С точки зрения многосторонней дипломатии это - полный абсурд и абсолютно недопустимая ситуация", - заявил Ермаков.

Он добавил, что "С точки зрения многосторонней дипломатии это - полный абсурд и абсолютно недопустимая ситуация".

© Sputnik / Стрингер МИД России: Москва не поддержит договор о запрете ядерного оружия

Ермаков отметил, что "Вашингтон грубейшим образом нарушает свои обязательства по Соглашению 1947 года о штаб-квартире ООН, которое чётко и однозначно требует от США обеспечения беспрепятственного проезда в район размещения центральных учреждений ООН представителям или должностным лицам государств-членов ООН, а также выдачу виз "безвозмездно и в возможно короткий срок".

Кроме того, Владимир Ермаков заявил, что ООН придется перенести Конференцию участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) из США в другую страну, если Вашингтон продолжит отказывать российским делегатам в визах.

США планируют заключить новую ядерную сделку с Россией и Китаем>>

"В случае если до конца нынешнего года членам российской делегации на ОК ДНЯО-2020 американские визы не будут выданы, Секретариату ООН придется вести дело к организации проведения ОК ДНЯО 2020 в Женеве, в Вене или в столице любого другого государства, способного ответственно подходить хотя бы к выполнению своих организационно-технических обязательств перед ООН", - сказал Ермаков.

Российский дипломат подчеркнул, что у США нет и не может быть законного права блокировать участие представителей других государств в мероприятиях ООН или тем более решать за них, кто должен входить в состав национальных делегаций.

Министерство обороны РФ Россия не вышла из мировой гонки вооружений: она ее просто выиграла

По его мнению, "своими деструктивными действиями США подрывают устав ООН и напрямую дискредитируют Генерального секретаря и Секретариат Организации, обязанных своевременно обеспечивать решение всех организационных вопросов для нормального функционирования ООН вне зависимости от страны проведения конкретного мероприятия".

"Российская Федерация настоятельно требует от США безусловного выполнения американских обязательств по обеспечению беспрепятственного доступа российских представителей на все проводимые на территории США мероприятия ООН. Это требование в полной мере относится и к предстоящей в 2020 году Конференции по рассмотрению действия ДНЯО", - сказал глава российской делегации.

"Обращаемся к Секретариату ООН и напрямую к Генеральному секретарю ООН с просьбой уже сейчас взять этот вопрос под свой личный самый пристальный контроль с тем, чтобы предотвратить совершение со стороны США противоправных действий в отношении официальных представителей государств-членов ООН", - резюмировал он.

Песков о ядерном разоружении: идеально, но нужны детали этой идеи>>

Подготовительный комитет обычно проводит сессию продолжительностью 10 рабочих дней в каждые из трех лет, предшествующих обзорной конференции. В соответствии с решением, принятым государствами-участниками в 2000 году, задача первых двух сессий подготовительного комитета заключается в рассмотрении принципов, целей и путей содействия полному осуществлению ДНЯО, а также приданию ему универсального характера и вынесении рекомендаций по этому вопросу конференции по рассмотрению действия договора.