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Тереза Мэй

Играющая в футбол Тереза Мэй рассмешила пользователей Сети

© REUTERS / SIMON DAWSON
В мире
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Тереза Мэй неловко отметила выход футбольных клубов "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", "Челси" и "Арсенал" в финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно.

СУХУМ, 12 мая — Sputnik. Пользователи твиттера посмеялись над премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, сыгравшей в мяч с детьми, сообщает РИА Новости.

Глава правительства Британии опубликовала видео с комментарием "Историческая неделя для английского футбола", отметив, что футбольные клубы "вдохновляют детей, взрослых и премьер-министров".

"Невероятно, но факт: футболист из Вас лучше, чем премьер-министр", — пошутил @RJW_esq.

"Ваш пиарщик сознательно занимается саботажем ради смеха", — прокомментировала @srijandeep.

Тереза Мэй
© REUTERS / Darren Staples
Опять за свое: Мэй станцевала под Abba на съезде консерваторов

"Делать что-либо хорошо – это чуждая для Вас концепция?", — задается вопросом @mattopen.

"Как британскому премьеру удается так часто попадать в неловкие ситуации?", — удивился @andybrexiteer.

"Столько голов в свои ворота, что я бы задумался о выборе другого вида спорта", — иронизирует @smiley_0219.

Ранее насмешки в Сети спровоцировали танцы Терезы Мэй. В октябре прошлого года она станцевала под песню группы ABBA на съезде Консервативной партии. В августе — вместе с учениками в Кейптауне.

Похожа на богомола: танец Терезы Мэй "взорвал" соцсети>>

После этого представители российского МИД в шутку предложили подписчикам сравнить танцевальные способности британского премьера и официального представителя ведомства Марии Захаровой.

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Теги:
Тереза Мэй


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