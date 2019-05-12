Играющая в футбол Тереза Мэй рассмешила пользователей Сети

СУХУМ, 12 мая — Sputnik. Пользователи твиттера посмеялись над премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, сыгравшей в мяч с детьми, сообщает РИА Новости.
Глава правительства Британии опубликовала видео с комментарием "Историческая неделя для английского футбола", отметив, что футбольные клубы "вдохновляют детей, взрослых и премьер-министров".
"Невероятно, но факт: футболист из Вас лучше, чем премьер-министр", — пошутил @RJW_esq.
"Ваш пиарщик сознательно занимается саботажем ради смеха", — прокомментировала @srijandeep.
"Делать что-либо хорошо – это чуждая для Вас концепция?", — задается вопросом @mattopen.
"Как британскому премьеру удается так часто попадать в неловкие ситуации?", — удивился @andybrexiteer.
"Столько голов в свои ворота, что я бы задумался о выборе другого вида спорта", — иронизирует @smiley_0219.
Ранее насмешки в Сети спровоцировали танцы Терезы Мэй. В октябре прошлого года она станцевала под песню группы ABBA на съезде Консервативной партии. В августе — вместе с учениками в Кейптауне.
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После этого представители российского МИД в шутку предложили подписчикам сравнить танцевальные способности британского премьера и официального представителя ведомства Марии Захаровой.