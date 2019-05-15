Помпео о встрече с Путиным: мы хорошо поговорили

СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Госсекретарь США Майк Помпео назвал продуктивной встречу в Сочи с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув, что тот "очень хорошо" знаком с проблематикой двусторонних отношений, передает РИА Новости.

"Мы хорошо поговорили. Путин был полностью вовлечен в дискуссию. Он, очевидно, знает эти вопросы очень, очень хорошо, и поэтому мы смогли быстро перейти к контексту и конкретным компонентам различных элементов отношений", - заявил Помпео журналистам.

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На вопрос, по-прежнему ли он критически оценивает Путина и его политику, как делал это раньше, Помпео ответил: "Речь идет об отношениях между Соединенными Штатами и Россией и о том, как мы продвигаемся вперед вместе. Дело не в личностях".

"Мы будем упорно защищать свои интересы. Они собираются сделать все возможное, чтобы защитить свои интересы таким же образом", - подчеркнул госсекретарь США.

Кроме того, Майк Помпео отметил, что у США и России в результате переговоров в Сочи появилось "общее понимание" проблем, мешающих процессу политического урегулирования в Сирии.

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"Есть политический процесс, связанный с резолюцией 2254 Совета безопасности ООН, который был приостановлен, и я думаю, что теперь мы можем начать работать вместе, чтобы разблокировать это, чтобы заставить этот процесс, по крайней мере, чтобы сделать первый шаг к формированию конституционного комитета. Это не сделано. Я не уверен, что у нас есть все возможности для этого, но я думаю, что теперь у нас есть общее понимание мест, где мы зависли, и я думаю, что мы можем пройти через это", - сказал Помпео.

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Он добавил, что в ходе переговоров по Сирии был предпринят ряд "конкретных шагов", но не стал раскрывать о каких именно идет речь, отметив, что одним из них был вопрос о конституционном комитете.

Переговоры Путина с Помпео, впервые приехавшим в Россию в качестве госсекретаря, продолжались около полутора часов. Стороны, в частности, обсудили международные вопросы, включая конфликт в Сирии и иранскую проблему, а также возможность встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Японии.

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Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что какого-либо прорыва во взаимоотношениях России и США по итогам встречи не произошло, однако настрой американской стороны он назвал деловым.