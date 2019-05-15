Миллионы машин, миллиарды экономии: подведены итоги работы Крымского моста за год

Президент России Владимир Путин торжественно открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая 2018 года, движение автомобилей было запущено на следующий день.

СУХУМ, 15 мая — Sputnik. За год по Крымскому мосту проехали пять миллионов автомобилей, что более чем в три раза выше пропускной способности паромной переправы в Керчи за 2017 год, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Как рассказали в инфоцентре, за год мост пересекли около полумиллиона грузовиков и более 60 тысяч автобусов. На протяжении двенадцати месяцев мост работал в штатном режиме, связь между материковой частью России и полуостровом не прерывалась, несмотря на частые штормы в Керченском проливе.

© Фото : инфоцентр "Крымский мост" Названа дата запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту

Экономия автовладельцев и перевозчиков грузов благодаря введению в строй моста в Крым превысила 16 миллиардов рублей, отметили в инфоцентре.

До открытия движения по мосту перевозка на пароме от порта "Крым" до порта "Кавказ" или в обратном направлении стоила от 1,5 до 19,5 тысячи рублей в зависимости от типа и габаритов автомобиля. Движение по мосту – бесплатное, подчеркнули в инфоцентре.

"С появлением Крымского моста качество доставки товаров выросло: мы не зависим от шторма. За минувший год удалось оптимизировать несколько маршрутов доставки: добавились новые адреса. Дальность рейсов вглубь материка увеличилась до 10 тысяч километров", - сказал руководитель крымского филиала Российской ассоциации перевозчиков Николай Максименко.

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Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко рассказал РИА Новости, что благодаря открытию моста поток туристов на полуостров вырос на 30%.

"Крымский мост сам по себе туристический объект. Посмотреть его едут и со стороны Крыма, и со стороны материка. 60% туристов к нам прибыло по Крымскому мосту. Основной поток - это российские туристы. Россияне любят путешествовать на автомобиле, для них очень важно автотранспортное сообщение", - отметил Волченко.

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С введением в строй моста, отметил министр, увеличился интерес к историческим памятникам Керчи, ранее стоявшей в стороне от основных транспортных путей. В 2018 году около 350 тысяч туристов посетили Керченский музей-заповедник, проинформировал министр.

Кроме того, сообщается, что строители уложили в обоих направлениях на железнодорожной части моста порядка 66% рельсов.

"На сегодняшний день уложено более 25 из 38 километров рельсов. Точная цифра - 25 659 метров", - рассказали в инфоцентре.

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Темпы прокладки верхнего железнодорожного пути наращиваются, рассказал заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании "Стройназмонтаж" Леонид Рыженькин.

"Со стороны Таманского полуострова мы уже пришли к 200-й опоре, а со стороны республики Крым – уже до 290-й опоры. Движемся двумя фронтами навстречу друг другу, чтобы к августу соединиться двумя этими нитками, чтобы технологическое рабочее движение (не пассажирское) в конце августа – начале сентября было осуществлено по Крымскому мосту", - сказал Рыженькин.

Инфоцентр "Крымский мост" также рассказал о том, что металлоконструкции моста в Крым весят 260 тысяч тонн, что соответствует массе 36 Эйфелевых башен.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено на следующий день. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.