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Полиция ворвалась в посольство Венесуэлы в Вашингтоне

© REUTERS / Carlos Barria
В мире
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Ранее Мадуро возложил на президента США Дональда Трампа ответственность за нарушение неприкосновенности посольства страны в Вашингтоне и потребовал ее соблюдения.

СУХУМ, 16 мая - Sputnik. Сотрудники полиции США вошли в посольство Венесуэлы в Вашингтоне, чтобы арестовать протестующих против захвата здания, передает РИА Новости.

"Полиция сейчас ворвалась в посольство, чтобы арестовать сторонников Embassy Protection Collective (протестующих против захвата здания - ред.)", - написала активист Медея Бенджамин в Twitter.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
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Сообщается, что полицейские задержали четырех человек, защищавших посольство Венесуэлы в Вашингтоне от сторонников оппозиции. Арест активистов подтвердили в Секретной службе США, на которую, помимо прочего, возложена охрана иностранных диппредставительств.

"Этим утром сотрудники Секретной службы помогали специальным агентам подразделения дипломатической безопасности в Государственном департаменте США приводить в исполнение федеральные ордеры на арест в отношении лиц, которые находились в здании посольства Венесуэлы", — сообщили РИА Новости ведомстве.

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Корреспондент РИА Новости сообщает с места событий, что несколько сторонников Мадуро до сих пор остаются в здании посольства. К зданию подъехали десятки полицейских машин, а также несколько автомобилей скорой помощи. Все подходы к зданию заблокированы, а прилегающие улицы перекрыты. Полицейские отказываются комментировать происходящее в здании.

© Sputnik / Сергей Мамонтов
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К этому времени к посольству стянулись сторонники и противники Мадуро.

Первые скандируют "Нет перевороту! Нет войне! Нет санкциям!" Вторые, среди которых много латиноамериканцев, отвечают речевками в поддержку Гуаидо и ругательствами в адрес Мадуро. "Свободу Венесуэле!" — кричат они.

Заместитель министра иностранных дел Венесуэлы по Северной Америке Карлос Рон заявил, что Венесуэла считает незаконным нахождение правоохранительных органов США на территории посольства страны в Вашингтоне.

"Пусть будет ясно. Правительство Венесуэлы не разрешает входить сотрудникам правоохранительных органов США в наше здание посольства в Вашингтоне. Любой вход в здание является незаконным и нарушает Венскую конвенцию", - написал он в Twitter.

Посольство Венесуэлы расположено в одном из самых престижных районов Вашингтона - Джорджтауне. На протяжении нескольких недель в здании находились американские неправительственные активисты, поддерживающие законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Дипломаты Венесуэлы ранее покинули США по требованию госдепартамента. Мадуро поблагодарил американских активистов, выразив им "глубокое восхищение" за защиту посольства.

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Теги:
США, Венесуэла


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