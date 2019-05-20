Инаугурация с "фишечками": Зеленский удивит всех

СУХУМ, 20 мая — Sputnik. "Фишечки" — казусы и комичные курьезы — сопровождали каждую церемонию вступления в должность главы Украины. О "традициях", придуманных новыми президентами Украины, читайте в материале Антона Лисицына для РИА Новости.

Коммунист против националиста

Член "команды Зе", сценарист "Квартала 95" Юрий Костюк еще в начале мая заявлял, что штаб избранного президента думает о "фишечках" для инаугурации. "Понятно, что есть официальная процедура, которую мы уважаем, — уточнял он. — Не хочу раскрывать все секреты. Я думаю, что такой инаугурации еще не было. Могу сказать, что будет что-то интересное". Впрочем, о любой церемонии торжественного вступления в должность украинского президента можно сказать, что "такого еще не было" — хватало и символических, и забавных деталей.

Избрание и инаугурация первого украинского президента Леонида Кравчука отличались особой политической парадоксальностью. В 1991-м Кравчук был и председателем Верховного совета (Рады), и вторым секретарем Компартии Украины (КПУ). После августовской попытки государственного переворота в Москве Президиум Верховного совета Украинской ССР объявил КПУ вне закона. Запрещенные коммунисты немедленно создали Социалистическую партию и выдвинули кандидата в президенты — Александра Ткаченко. Тот снял свою кандидатуру в пользу Кравчука. И бывший второй секретарь Компартии выиграл выборы у идейного украинского националиста Вячеслава Чорновола.

Традиции еще придумать не успели, поэтому инаугурацию назначили сразу после выборов — на четвертый день. И тут возникла проблема — у Украины, только что получившей независимость, не было конституции. И текста присяги президента. Поэтому на церемонии в Раде Кравчук произносил присягу депутата Украинской советской социалистической республики, а клялся, положив руку на Конституцию УССР. Чтобы хоть чем-то разбавить советское содержание мероприятия, принесли Пересопницкое Евангелие — древнюю рукопись с Волыни — из западного, разумеется, региона. Именно клятва на Пересопницком Евангелии и осталась единственной незыблемой традицией украинских инаугураций.

© Sputnik / Игорь Костин Леонид Кравчук принимает присягу в Украинском парламенте после избрания его президентом Украины

Гимн тогда утвердить тоже не успели, поэтому "Ще не вмерла Україна" прозвучала в исполнении фольклорного ансамбля как обычная песня. Депутаты в зале заседаний Верховного совета, конечно, вскочили с мест, но почти не подпевали — слов не знали.

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Музыка без слов

К моменту избрания второго президента Украины — Леонида Кучмы — в стране так и не приняли конституцию. Многим та инаугурация в июле 1994-го запомнилась тем, что Кучма не положил руку на основной закон Украинской ССР. Само мероприятие прошло буднично и скромно — бывший инженер, глава "Южмаша" Кучма вошел в зал заседаний через боковую дверь, а после вступления в должность присел на стул. Некоторые утверждали, что президенту попросту забыли вынести кресло главы государства. Гимну снова не подпевали — за три года независимости успели утвердить только музыку, без слов.

В 1999-м Кучма принимал присягу во дворце "Украина", а не в сессионном зале Рады — у нового старого президента был конфликт со спикером парламента. Сам церемониал уже отличался от невыразительных мероприятий 1991 и 1994 годов — президенту поднесли нагрудный знак главы государства, печать и булаву. Улыбающийся Кучма потряс булавой перед залом. А потом просто положил ее на стол — по непонятным причинам никто не принял у президента высокие регалии.

© AP Photo. Efrem Lukatsky Инаугурация Леонида Кучмы в 1999 году

Инаугурационная самодеятельность

Виктор Ющенко присягал два раза. Первый — 23 ноября 2004 года, еще до объявления окончательных результатов выборов. Ющенко тогда просто взобрался на трибуну сессионного зала Рады и прочитал текст присяги перед собравшимися. В декабре того же года Верховный суд Украины отменил результаты второго тура выборов и назначил переголосование.

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Это принесло победу Ющенко. Официальную, а не самодеятельную, инаугурацию назначили на 23 января 2005-го. Все было торжественно, даже помпезно — третий президент прошел вдоль строя почетного караула, одетого... в русскую военную форму. За образец для украинской "почесной варты" взяли мундиры Черноморской сотни лейб-гвардии Казачьего полка начала XIX века. Только вместо герба Российской империи нашили "тризубы". (Ющенко позднее пытался исправить эту "идеологическую диверсию" — сделать форму почетного караула более "казацкой", но не преуспел в этом).

После клятвы президент направился в Мариинский дворец, где мимо него проследовала рота почетного караула — так он вступал в должность Верховного главнокомандующего. А затем поспешил на майдан Незалежности, на котором снова собрались люди по такому случаю. Там Ющенко произнес речь, завершив ее лозунгом: "Слава Украине!" Тогда ответ на речевку у активистов не был доведен до автоматизма, и толпа после паузы закричала обычное "ура".

В Симферополе в тот же день активисты провели анти-инаугурацию — митинг, на котором объявили вступление в должность Ющенко "самым траурным днем в истории Украины". Собравшиеся подчеркнули, что третий президент — легитимный глава государства только для половины Украины — западной.

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Многая лета

Инаугурации Виктора Януковича в 2010-м сопутствовал целый ряд многозначительных деталей. Перед четвертым президентом чуть не захлопнулись двери в Раду. В сессионном зале присутствовала только половина депутатов — оппозиция игнорировала вступление в должность неугодного ей главы государства. После присяги хор с балкона пропел Януковичу "Многая лета". Потом грянул гимн, президент начал было подпевать, но почти сразу замолчал — видимо, забыл слова. Многие восприняли все это как плохие приметы. "Это знаковые вещи, — вспоминал бывший депутат Рады, генерал милиции Василий Грицак. — Я считаю, это был какой-то нехороший знак (полупустой сессионный зал. — Прим. ред)".

© Sputnik / Григорий Василенко Инаугурация президента Украины Виктора Януковича

Товарищ президент

Петр Порошенко в 2014-м приносил присягу в Верховной раде. Когда он шел по красной дорожке, солдат почетного караула уронил карабин и зашатался, чуть не упав в обморок, — в начале июня в украинской столице было жарко. После инаугурации Порошенко принял парад на Софийской площади.

Военная часть инаугурации прошла с уместной торжественностью. Солдат в русской форме XIX века убрали подальше. Почетный караул был в мундирах скорее советского образца. Генералы к Верховному главнокомандующему обращались по старинке: "Товарищ президент!" В 2018-м, в начавшейся предвыборной гонке, Порошенко поменяет армейское обращение. Вместо "товарищей" введут "панов", а воинским приветствием и отзывом на него станут "Слава Украине!" — "Героям слава". К тому времени на политических митингах уже знали кричалку назубок — казус Ющенко не повторился.

© Sputnik / Николай Лазаренко Инаугурация президента Украины П.Порошенко

В Мистецком арсенале состоялся торжественный прием. Среди приглашенных были главы государств, правительств, дипломаты, а также олигархи, в том числе и Игорь Коломойский — бизнес-партнер вступающего 20 мая 2019 года в должность президента Владимира Зеленского.