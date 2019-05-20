Зеленский принес присягу и вступил в должность президента Украины

СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении его в должность главы государства, передает РИА Новости. © Sputnik / Стрингер "Пришел сломать систему": чем планирует заняться Зеленский в ближайшие пять лет

"Я, Владимир Зеленский, волей народа избранный президентом Украины, вступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире", - сказал новый глава государства.

Зеленский принес присягу, положив руку на конституцию и Пересопницкое Евангелие. Также Зеленский поставил свою подпись под соответствующим документом и передал его главе Конституционного суда.

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После этого он получил официальные символы власти главы государства - знак президента в форме орденской цепи, гербовую печать и булаву.

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Тридцатого апреля ЦИК Украины официально признал, что Зеленский победил на выборах, набрав во втором туре 73,22% голосов. Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей.