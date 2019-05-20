Мир без пчел и меда: чем грозит исчезновение насекомых-опылителей

Большинство выращиваемых в мире сельскохозяйственных культур зависит от насекомых-опылителей, прежде всего пчел и шмелей.

СУХУМ, 20 мая — Sputnik. Многие виды пчел и шмелей оказались под угрозой вымирания, о чем давно предупреждают ученые. В этом винят пестициды, изменение климата, паразитов. Очевидно, пчел нужно сохранять, но как именно — пока неясно, пишет Татьяна Пичугина в материале для РИА Новости.

Эпоха гербицидов и пестицидов

В начале нулевых в США заметили, что количество медоносных пчел существенно сократилось. Энтомолог Марла Спивак из Университета Миннесоты сообщает, что сейчас ульев в два раза меньше, чем в середине XX века. По ее мнению, проблемы возникли после Второй мировой, когда изменились методы ведения сельского хозяйства.

© Sputnik Томас Тхайцук Пчелы под угрозой: медоносные насекомые вымирают по всей планете

Фермеры перестали сажать клевер и люцерну, начали интенсивно применять гербициды, добившись сокращения сорняков, многие из которых служили источником питания для пчел. Негативно сказалось увлечение монокультурами, когда на обширной территории выращивают один-два сорта кукурузы или сои. Образуется что-то вроде "продуктовой пустыни" для пчел, и чтобы напитать их пыльцой цветов, нужно вывозить ульи на другой конец страны.

Недавнее исследование при участии Спивак нацелено на выявление наиболее опасных для пчел химикатов. Ученые в течение четырех лет брали образцы пыльцы и воска на шести пасеках в США. Выполнив около 1700 анализов, обнаружили 91 синтетическое соединение — главным образом пестициды и продукты их разложения.

Сильнее всего химикатами заражена пыльца — ценный источник белка для пчел и шмелей. Обычно речь идет об атразине, кумафосе, хлорпирифосе. Дозы значительно ниже летальных, но несколько образцов сильно пострадали от инсектицидов.

Сходные результаты получили в Италии. Специалисты, наблюдавшие три года за 53 ульями, сообщают о 18 разных химикатах в пыльце в период активного сезона опыления. Опасные дозы встречались как минимум в 13 процентах анализов.

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Нашествие агрессивных паразитов

Еще одна опасность — паразиты и вирусы. За гибель самых распространенных в мире медоносных пчел вида Apis mellifera ответственны два простейших организма — Nosema apis и Nosema ceranae.

Считается, что нозема церана — это агрессивный патогенный вид, вытесняющий нозему пчелиную, известную, по крайней мере, уже сто лет.

Нового паразита описали только в 1990-х — в Уругвае, потом в США. Его споры менее живучи, и, по идее, он не должен был широко распространиться. Но, как обнаружили исследователи из Тюмени и Санкт-Петербурга, эти микроспоридии прекрасно себя чувствуют в нашем климате и освоили Сибирь, где зимой бывают сильные морозы.

Ученые Воронежского государственного университета, тоже изучающие пыльцу, отмечают, что патогены напрямую влияют на иммунитет, скорость развития и поведение насекомых-опылителей.

Возможно, зараженная болезнетворными бактериями, вирусами, грибками, дрожжами пыльца — главная причина вымирания шмелей. Популяция некоторых видов этих насекомых в Северной Америке за последние два десятка лет уменьшилась на 96 процентов, сильно сократились регионы их обитания.

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Вклад пчел в мировую экономику

В 2016 году большой коллектив ученых из Европы, Южной Америки и Австралии проанализировал доступные на тот момент данные о состоянии популяций пчел в мире и пришел к выводу, что их вымирание угрожает экономике и благосостоянию человека.

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Назвали главные факторы, губительные для насекомых-опылителей: интенсивное сельское хозяйство, изменение климата, пестициды и ГМО, управляемое опыление, патогены, чужеродные виды.

Науке известно двадцать тысяч видов пчел. Человек использует лишь пятьдесят, 12 из них — специально для опыления выращиваемых культур. Львиная доля от 107 основных растений, на которых держится сельское хозяйство, зависит от опыления. На эти культуры приходится значительная часть нашего рациона, они служат источником витаминов A и C, микронутриентов, кальция, фторидов и фолиевой кислоты.

Соответственно, если думать о будущем, из-за исчезновения пчел в группу риска попадают регионы с дефицитом витамина A. Возможен рост числа заболеваний, которые легко предотвратить с помощью правильного питания, например ишемическую болезнь сердца.

Опыление особенно важно для сельского хозяйства Китая, Индии, Юго-Восточной Азии, Средиземноморского региона. Такие повсеместно ценные растения, как какао, миндаль, кофе, тоже требуют пчел.

В выращивании опыляемых культур задействовано множество людей, прежде всего в бедных государствах. Бортничеством обеспечивают себя общины и племена, ведущие традиционный образ жизни как минимум в пятидесяти странах.

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Существенно также то, что опыляемые растения — сырье для медицины, биотоплива, ткацкой промышленности, индустрии конструкционных материалов, музыкальных инструментов. Наконец, не стоит забывать и о том, какой след оставили пчелы и мед в поэзии, литературе, художественном искусстве всего мира.

Опылитель с моторчиком

Между тем пчел предлагают заменить дронами. Статья ученых из Национального института прикладных наук и технологий (Япония) о разработке искусственных опылителей, опубликованная два года назад, вызвала широкий резонанс.

Инженеры приклеили на дрон кусочек шерсти, покрытый жидким ионным гелем, имитируя влажные лапки пчелы. Беспилотник пролетал над лилией, касался тычинок и собирал на гель пыльцу. Затем направлялся к другому цветку.

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Спустя всего год американский гигант розничной торговли Walmart подал патент на "искусственную пчелу", в качестве которой выступает дрон-опылитель. Используя камеры, датчики передвижения, автомат определяет нужные растения, собирает пыльцу и опыляет.