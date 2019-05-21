Венесуэла откажется от Visa, Mastercard и Maestro

СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Венесуэла приняла решение развивать собственную платежную систему и заявила об отказе от соглашений с франшизами Visa, Mastercard и Maestro, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Banca y Negocios.

© Sputnik / Владимир Астапкович Вашингтону предлагают обменять Украину на Венесуэлу

Отмечается, что операции по дебетовым картам этих систем должны быть прекращены с 30 ноября 2019 года, с 30 января 2020 года – по кредитным.

Центробанк страны поручил финансовым учреждениям заняться созданием независимой платежной системы с учетом недавних санкций США и развитием "суверенной" системы системы платежей с внедрением биометрической идентификации.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его страна освобождается от доллара, хотя финансовые власти Венесуэлы недавно, наоборот, практически полностью либерализовали его обращение. Фактически долларизация экономики Венесуэлы происходила все последние месяцы - с момента официального разрешения на оборот иностранной валюты.

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Санкции США против Венесуэлы действуют с марта 2015 года, когда президент Барак Обама ввел их против ряда венесуэльских чиновников в ответ на высылку из страны американских дипломатов. С тех пор санкции неоднократно расширялись. США в последнее время ужесточили ряд санкций против Венесуэлы, в том числе против государственных компаний. Вашингтон 28 января объявил о введении санкций в отношении национальной нефтегазовой компании PDVSA.