Вступил в силу указ Зеленского о роспуске Верховной Рады

Зеленский принес присягу и вступил в должность президента Украины на торжественном заседании Верховной рады в понедельник 20 мая.

СУХУМ, 23 мая – Sputnik. Указ новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады восьмого созыва и проведении внеочередных парламентских выборов 21 июля обнародован в правительственной газете "Урядовый курьер" и вступил в силу, передает РИА Новости.

"Постановляю: прекратить досрочно полномочия Верховной рады Украины VIII созыва. Назначить внеочередные выборы в Верховную раду Украины на 21 июля 2019 года", - сказано в тексте указа.

Согласно документу, кабинету министров Украины поручено организовать финансирование и проведение внеочередных выборов в Раду. Указ вступил в силу в день его опубликования.

Очередные выборы в Раду были назначены на октябрь, но теперь у депутатам осталось около двух месяцев работы в нынешнем составе.

© REUTERS / Mykhailo Markiv/Ukrainian Presidential Press Service Лавров отреагировал на инаугурационную речь Зеленского

Ранее секретарь ЦИК страны Наталия Бернацкая отметила, что на следующий день после опубликования указа начинается агитационная компания.

"Согласно нормам действующего законодательства, если избирательный процесс начался, то ни одно из решений судов не может его остановить", — сказала она в интервью издание "112 Украина".

Досрочные парламентские выборы будут проходить по действующей (смешанной мажоритарно-пропорциональной) системе, так как Рада отклонила проект президента о переходе к пропорциональной системе с голосованием по партийным спискам и снижением проходного барьера для партий с пяти до трех процентов.

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Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу 20 мая, после чего глава Конституционного суда объявила о вступлении его в должность главы государства. Кроме того, новый лидер государства призвал парламентариев отменить депутатскую неприкосновенность, принять закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также избирательный кодекс.

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Тридцатого апреля ЦИК Украины официально признал, что Зеленский победил на выборах, набрав во втором туре 73,22% голосов. Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей.