СМИ сообщили о задержании Диего Марадоны в аэропорту Буэнос-Айреса

СУХУМ, 23 мая - Sputnik. Поводом для задержания 58-летнего аргентинца сразу по прибытии из Мексики послужил иск его бывшей девушки Росио Оливы, подавшей на него в суд за невыплату £5 млн, передает RT со ссылкой на издание The Sun
Подчеркивается, что после ареста Марадоне сообщили о начале судебного разбирательства, первые слушания по которому намечены на 13 июня.
Дисциплинарный комитет Федерации футбола Мексики (FMF) ранее оштрафовал главного тренера клуба "Дорадос де Синалоа" Диего Марадону за его высказывания в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
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Во время пресс-конференции после победы над "Тампико Мадеро" Марадона заявил, что посвящает победу президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и жителям страны, а также раскритиковал президента США Дональда Трампа.