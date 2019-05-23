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СМИ сообщили о задержании Диего Марадоны в аэропорту Буэнос-Айреса

© REUTERS /
В мире
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Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона был задержан сотрудниками правоохранительных органов в аэропорту Буэнос-Айреса.

СУХУМ, 23 мая - Sputnik.  Поводом для задержания 58-летнего аргентинца сразу по прибытии из Мексики послужил иск его бывшей девушки Росио Оливы, подавшей на него в суд за невыплату £5 млн, передает RT со ссылкой на издание The Sun

Диего Марадона
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Подчеркивается, что после ареста Марадоне сообщили о начале судебного разбирательства, первые слушания по которому намечены на 13 июня.

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Мексики (FMF) ранее оштрафовал главного тренера клуба "Дорадос де Синалоа" Диего Марадону за его высказывания в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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Во время пресс-конференции после победы над "Тампико Мадеро" Марадона заявил, что посвящает победу президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и жителям страны, а также раскритиковал президента США Дональда Трампа.

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Теги:
Диего Марадона


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