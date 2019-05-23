Захарова о "русском скандале" в Австрии: заказной вброс

Немецкие СМИ сообщили о том, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе якобы обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некой "россиянкой".

СУХУМ, 23 мая — Sputnik. правительственный кризис в Австрии — это сугубо внутренний процесс, заявила Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что правительственный кризис в Австрии — это сугубо внутренний процесс, передает РИА Новости.

"Мы видим то, как эта история используется и преподносится СМИ, и в этом смысле как раз позиция СМИ, и у меня нет большой уверенности, что это итоги журналистских расследований. У меня есть ощущение, что это просто какой-то заказной вброс и кампания, потому что называются вещи, которые не соответствуют действительности, — я их назвала, речь идет о постоянной увязке с Россией", — сказала Захарова.

Захарова также напомнила о новости Euronews, которую телеканал анонсировал как "коррупционный скандал, связанный с Россией".

"Страна называется Австрия, люди, которые вовлечены в историю, не имеют российского гражданства, по крайней мере, нам об этом не известно. Никакой фактуры телеканал не представил", — подчеркнула дипломат.

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По мнению Захаровой, Euronews опубликовал непроверенную информацию, по которой одно из главных действующих лиц в истории "неожиданно превратилось в россиянку".

"Потом начали называть "русскоязычная девушка", "русскоязычная женщина". Назовите как есть. Зачем делать классический фейк, с которыми как раз Евросоюз и борется", — отметила официальный представитель МИД.

Захарова охарактеризовала произошедшее, как упорную спланированную манипуляцию общественным сознанием "путем продвижения тезиса о некоем вмешательстве России во внутриполитические процессы в европейских странах — и в Австрии в частности".

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"Капкан" для Штрахе

За неделю до выборов в Европарламент немецкие СМИ опубликовали видео, на котором вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе беседует с некой "россиянкой", обещающей ему помочь купить медиаактивы для усиления влияния. По словам вице-канцлера, девушка — гражданка Латвии. Ее имя и другие подробности не сообщаются.

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Из-за скандала Штрахе подал в отставку. Канцлер страны и лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц отказался от правительственной коалиции с АПС и назначил досрочные выборы в парламент.

Немецкая Welt указала, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для Штрахе, выступающего за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой.

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В Кремле подчеркнули, что Россия не имеет никакого отношения к скандалу в Вене.