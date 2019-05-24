Русские идут на Круазетт: как меняется Канн во время кинофестиваля

На Лазурном берегу продолжается 72-й Каннский кинофестиваль — почти на две недели провинциальный город превратился в "место силы" для кинокритиков, синефилов и туристов со всего мира.

СУХУМ, 19 мая — Sputnik. Киносмотр — это не только гламурные премьеры, не всегда понятные авторские фильмы, недосягаемые в обычной жизни звезды и дорогие развлечения. Как меняется побережье в эти дни и почему побывать в Канне именно во время фестиваля особенно интересно — в материале Анны Соколовской для РИА Новости.

Кто, откуда и зачем

Канн — обычный приморский курортный городок с населением около 70 тысяч человек. Но каждый год в мае здесь собираются все, кто хоть сколько-нибудь ассоциирует себя с миром кинематографа.

Русские облюбовали Лазурный берег еще в царские времена. Сегодня одни приезжают сюда работать, другие — отдыхать, а кто-то так и остается в Канне и Ницце.

© AFP 2019 / Loic Venance Показ пляжной коллекции на набережной Круазетт в Каннах, Франция

"Я приехала сюда впервые в конце 1990-х, влюбилась в это место, да так и поселилась здесь, — рассказала россиянка Мария, обосновавшаяся в пригороде — в коммуне Ле Канн. — Живу тут уже почти 20 лет и всегда с удовольствием смотрю, как преображается город во время фестиваля. Он как будто просыпается от спячки. Всегда интересно наблюдать за этой динамикой".

И в самом деле — здания на набережной Круазетт "одевают" в гигантские плакаты и постеры, близлежащие улицы перекрывают, чтобы все желающие могли добраться до Дворца фестивалей и конгрессов. Традиционно в Старом Городе открываются новые кафе, зазывалы приглашают отведать местную кухню каждого — будь то путешественник, голливудская звезда или местный житель.

"Во время фестиваля клиентов, конечно, гораздо больше — приезжают из Европы, Америки, и русских тоже много, — признается Франсуа, владелец сырной лавки на одной из каннских улиц недалеко от Круазетт. — По моему скромному мнению (а я занимаюсь этим бизнесом довольно давно), многие из вас знают толк в сырах. А кто-то приезжает и заходит ко мне уже не первый год".

Закон каменных джунглей

Очевидный минус Канна во время фестивального перенаселения — очереди: журналисты ждут кинопоказов, звезды — выхода на красную ковровую дорожку, путешественники и гости — возможности попасть в кафе, рестораны и магазины.

© Sputnik / Ekaterina Chesnokova Российская телеведущая Виктория Боня на красной дорожке в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля

"Вы, наверное, слышали шутку, что англичане любят стоять в очередях — только дай повод? Думаю, это отчасти правда, и я тут как рыба в воде, — смеется британка Роуз. — Я приехала на фестиваль за компанию с дочерью — она здесь работает. В очередях каждый день проводим по два-три часа минимум, это, конечно, утомительно, но что делать".

Мария из Ле Канн с иронией относится к таким "испытаниям". "Меня как советского человека очередями не удивишь. И, честно говоря, я даже в каком-то смысле наслаждаюсь — ведь через две недели все разъедутся и все вернется на круги своя", — отмечает она.

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Почувствовать себя как в России, в Канне довольно просто. Выходцы из бывшего СССР шутят между собой, что программа реновации добралась и до Лазурного берега: по всему городу идет стройка. Прилегающую к Дворцу фестивалей территорию это затронуло меньше, но снос, реконструкция или реставрация старых зданий развернулись вовсю.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова 72-й Каннский кинофестиваль. День третий

"Это перманентный процесс, в прошлом году тут активно ремонтировали дорожное покрытие и тротуары. Стоит отойти от Круазетт — и город открывается с новой стороны", — рассказывает Мария.

Мечты сбываются

Канн хоть и считается фестивалем "высокомерным", но, вопреки распространенному мнению, вдохновляет каждого, кто стремится к миру кино.

© REUTERS / Stephane Mahe Наряды и ковровая дорожка: открылся 71 Каннский международный кинофестиваль 16

Недавно здесь придумали акцию "Три дня в Канне": любой желающий (правда, в возрасте 18-28 лет) может написать письмо, адресованное организаторам. В эссе надо рассказать о своей непреодолимой любви к кино и, если вам удастся их убедить, билет на Лазурный берег обеспечен.

Даже сыровар Франсуа заметил, что со временем Каннский смотр стал привлекать гораздо более широкий круг гостей: от кинокритиков-корифеев до юных блогеров.

С ним солидарен и Гийом — администратор соседнего кафе. "Публика совершенно разная — пару лет назад я работал в заведении у фестивального дворца, основными клиентами были молодые люди, почти подростки. Общался с некоторыми: один — бразильский видеоблогер, другой, еще студент, просто прилетел отдохнуть откуда-то из Скандинавии. Недавно тут была девушка из Румынии лет девятнадцати, занимается монтажом, мечтает найти продюсера для своего проекта".

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Дизайнер Белла Потемкина

Впрочем, приобщиться к миру синематографа можно и проще — достаточно взять лист бумаги или картона, написать на нем название фильма, который очень хочется посмотреть, и встать с ним перед дворцом. Страждущие поклонники кино с самодельными табличками за несколько часов до премьеры собираются вокруг красной дорожки. Если фильм вызывает большой ажиотаж или в картине участвует звездный состав — то появиться у Дворца лучше пораньше.

Чем ярче самодельные плакаты, тем лучше. Кто-то вместе с названием рисует картинки, а кто-то признается: "Уже пять лет мечтаю о свидании с Биллом Мюрреем на премьере". Главное — привлечь внимание счастливых обладателей лишних билетиков или приглашений на премьеру — глядишь, по доброте душевной вас пригласят составить компанию.

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Звучит как сказка, но работает! Стопроцентной гарантии попасть на показ нет, но многочисленные дамы и господа, ежедневно заполняющие Круазетт с такими табличками, верят, что шанс приобщиться к великому искусству есть у каждого.