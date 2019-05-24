Тереза Мэй заявила об отставке

СУХУМ, 24 мая - Sputnik. Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что покинет пост лидера Консервативной партии 7 июня, передает РИА Новости.
Давление однопартийцев, включая членов кабинета министров, недовольных представленным Мэй обновленным соглашением с Евросоюзом по Brexit, вынудило ее сделать соответствующее объявление.
Это означает, что Мэй вынуждена будет покинуть и пост премьер-министра Великобритании. Однако уход с поста 7 июня позволяет ей в качестве полноценного премьер-министра принять президента США Дональда Трампа, прибывающего в начале июня в Великобританию с государственным визитом.
Процесс выборов нового лидера партии и премьера официально начнется после 7 июня, хотя главный кандидат на данный момент - бывший глава МИД Борис Джонсон, который уже заявил о планах выдвинуть свою кандидатуру.
Не исключает такой возможности и бывший лидер палаты общин Андреа Лидсом. Среди потенциальных кандидатов называются и глава МИД Джереми Хант, и глава МВД Саджид Джавид.
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До тех пор, пока не будет избран новый лидер, а этот процесс занимает обычно порядка шести недель, Мэй останется временным исполняющим обязанности премьера.