Тереза Мэй заявила об отставке

Издание The Telegraph ранее сообщило, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй лишилась поддержки почти всего кабинета министров из-за кризиса с Brexit.

СУХУМ, 24 мая - Sputnik. Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что покинет пост лидера Консервативной партии 7 июня, передает РИА Новости.

Давление однопартийцев, включая членов кабинета министров, недовольных представленным Мэй обновленным соглашением с Евросоюзом по Brexit, вынудило ее сделать соответствующее объявление.

© REUTERS / VINCENT KESSLER Парламент Великобритании одобрил перенос Brexit на 30 июня

Это означает, что Мэй вынуждена будет покинуть и пост премьер-министра Великобритании. Однако уход с поста 7 июня позволяет ей в качестве полноценного премьер-министра принять президента США Дональда Трампа, прибывающего в начале июня в Великобританию с государственным визитом.

Процесс выборов нового лидера партии и премьера официально начнется после 7 июня, хотя главный кандидат на данный момент - бывший глава МИД Борис Джонсон, который уже заявил о планах выдвинуть свою кандидатуру.

Не исключает такой возможности и бывший лидер палаты общин Андреа Лидсом. Среди потенциальных кандидатов называются и глава МИД Джереми Хант, и глава МВД Саджид Джавид.

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До тех пор, пока не будет избран новый лидер, а этот процесс занимает обычно порядка шести недель, Мэй останется временным исполняющим обязанности премьера.