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Глава Каталонии призвал приостановить провозглашение независимости

Карлес Пучдемон избран депутатом Европарламента от Испании

© Sputnik / Джорди Бойшареу
В мире
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Явка на проходивших 23-26 мая в ЕС выборах в Европарламент составила, согласно последним уточненным данным по 28 странам, 50,5%, что больше, чем в 2014 году.

СУХУМ, 27 мая - Sputnik. По предварительным результатам выборов после обработки 96% бюллетеней, бывший председатель каталонского женералитета Карлес Пучдемон, скрывающийся от испанского правосудия в Бельгии, и его бывший заместитель Ориол Жункерас, находящийся в заключении в испанской тюрьме, получат депутатские мандаты в Европарламенте, передает РИА Новости.

Пучдемон - первый в списке каталонской коалиции Lliures per Europa (Свободные для Европы), которая по результатам прошедшего голосования получает два места из 54, которые выделены для Испания в Европарламенте.

Здание Европейского парламента в Страсбурге.
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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В Европарламент прошел Ориол Жункерас, обвиняемый в организации восстания в связи с проведением незаконного референдума о независимости Каталонии 1 октября 2017 года и дальнейшим провозглашением независимости региональным парламентом. Прокуратура требует приговорить Жункераса к 25 годам тюремного заключения.

Выборы в Европарламент в стране выиграла Испанская социалистическая рабочая партия. Она получила 20 мест из 54, которые имеет в ЕП Испания. На втором месте с 12 мандатами - Народная партия. Впервые в Европарламент прошла крайне правая VOX (три мандата).

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Прогноз распределения мест в Европарламенте

Две фракции евроскептиков и националистов в новом составе Европарламента могут суммарно рассчитывать на 108 мандатов, что чуть меньше, чем согласно предыдущей оценке ЕП по итогам выборов.

Теперь в обнародованной в пресс-центре таблице указывается, что "Европа наций и свобод" получит 55 мандатов, а "Европа свободы и прямой демократии" – 53.

Кабинет министров
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Однако даже с учетом снижения оценки, вместе у них будет столько же мест, сколько у альянса либералов и сторонников президента Франции Эммануэля Макрона (108), которые становятся третьей по величине фракцией.

При этом доля "Европейской народной партии", ведущей политической силы, претендующей на пост главы ЕК, подросла до 178 мандатов, а вторая по величине фракция социал-демократов будет насчитывать 152. Вместе они могут набрать в рамках коалиции 330 мандатов, что недостаточно для правящего большинства.

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Немного сократилась после уточнения оценок и доля "зеленых", с 70 до 67 мандатов. Экологи пока не заявили, кандидата от какой партии поддержат на смену главы ЕК.

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Теги:
выборы, Европейский парламент


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