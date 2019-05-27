Трамп: Вашингтон не стремится к смене режима в Иране

Президент США Дональд Трамп прибыл с официальным визитом в Японию в понедельник 27 мая и стал первым иностранным лидером, принятым новым императором Японии Нарухито в своем дворце в Токио.

СУХУМ, 27 мая - Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что США не намерены менять режим в Иране, передает РИА Новости.

"Мы не стремимся к смене режима в Иране", - сказал он, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

По его мнению, после выхода США из ядерного соглашения с Ираном, Тегеран скорректировал свою политику в регионе из-за "серьезных экономических проблем".

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Трамп подчеркнул, что, по его мнению, США и Ирану "удастся достичь сделки".

"У Ирана есть огромный экономический потенциал. Я знаю, столько много людей из Ирана, это отличные люди, у них есть шанс быть великой страной с нынешним руководством", - сказал президент.

Кроме того, американский лидер заявил, что "очень доволен" тем, как развивается ситуация вокруг КНДР.

"Я считаю, что Ким Чен Ын хочет создать страны с большой экономической силой. Он верит, как и я, что у КНДР имеется огромный экономический потенциал. Он знает, что с ядерным оружием экономическое процветание страны никогда не произойдет. Только плохое может случиться. Он знает это, он очень умный человек", - сказал Трамп.

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Трамп обратил внимание на то, что уже на протяжении двух лет КНДР не проводит ядерные испытания, но санкции по-прежнему сохраняются против этой страны.

"Я очень доволен тем, как развиваются события", - добавил президент США.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил сообщил, что КНДР испытала два реактивных снаряда, которые преодолели расстояния 420 и 270 километров соответственно. Залпы были произведены в восточном направлении из района поселка Синори, в 77 километрах к северо-западу от Пхеньяна, снаряды пролетели над территорией Северной Кореи и упали в Японское море.