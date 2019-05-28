Первый арест по новой статье о лидерстве в ОПГ произведен в России

Ранее об арестах по статье 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии", принятой в Уголовный кодекс в апреле, не сообщалось.

СУХУМ, 28 мая — Sputnik. В Томске задержан криминальный авторитет, который впоследствии был арестован по новой статье Уголовного кодекса как один из лидеров преступного мира, передает РИА Новости со ссылкой на в областной УМВД.

Имя арестованного не называется, в пресс-релизе его называют "вором в законе".

© Foto / Задержанный в Томске криминальный авторитет

При обыске у мужчины были найдены документы, электронные носители информации и другие предметы, "имеющие доказательственное значение для расследования". В качестве меры пресечения суд избрал арест на два месяца.

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В начале апреля Владимир Путин подписал закон, серьезно ужесточающий уголовную ответственность для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ.

© Foto / Управление МВД России по Томской области Операция по задержанию криминального авторитета в Томске

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За "занятие высшего положения в преступной иерархии" обвиняемому грозит срок от восьми до 15 лет со штрафом до пяти миллионов рублей, условное наказание исключено. На освобождение от ответственности могут рассчитывать лишь бывшие члены ОПГ, сотрудничающие со следствием.