Российский сотрудник миссии ООН освобожден в Косово

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что косовская полиция задержала россиянина, который входит в состав миссии ООН (УНИМК) в Косово и Метохии.

СУХУМ, 28 мая — Sputnik. Задержанный в Косово российский сотрудник миссии ООН (УНМИК) освобожден, сообщила представитель организации по связям со СМИ Санам Долатшани, передает РИА Новости. © AP Photo / Bojan Slavkovic Косовский спецназ задержал российского сотрудника миссии ООН

Во вторник утром спецназ косовского МВД вторгся на территорию населенных сербами муниципалитетов на севере самопровозглашенной республики.

Были задержаны около 30 человек, в том числе два сотрудника миссии ООН в регионе, включая гражданина России Михаила Краснощекова. Позже уточнялось, что он госпитализирован. По данным медиков, Краснощеков получил серьезные травмы головы и находится в реанимации.

Посольство России в Белграде, а также специальный представитель генсека ООН в Косово Захир Танин потребовали немедленного освобождения россиянина.

Официального представителя главы ООН Фархан Хак сообщил, что отпущенный на свободу россиянин чувствует себя нормально.

"Мы следим за ситуацией там и находимся в контакте с властями. Состояние российского сотрудника нормальное, мы подтверждаем его освобождение. Мы рассчитываем получить более подробную информацию по инциденту позднее", - сказал Хак.

Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай, в совю очередь, заявил, что власти республики Косово рассмотрят дело задержанного во вторник сотрудника миссии ООН (ММОНК, УНМИК) согласно международным конвенциям.

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"Косовские структуры будут рассматривать дело "российского дипломата" в соответствии с международными конвенциями. Косово и страны региона знакомы с российской повесткой по дестабилизации региона", - написал Харадинай в Twitter.

Ситуация в Косово

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.

В марте 2004-го косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

В феврале 2008 года албанские структуры Косово в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость. Республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран.

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Спустя три года Белград под давлением Брюсселя и для сближения с Евросоюзом был вынужден начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами. Сейчас диалог приостановлен.