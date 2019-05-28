Российский сотрудник миссии ООН освобожден в Косово

СУХУМ, 28 мая — Sputnik. Задержанный в Косово российский сотрудник миссии ООН (УНМИК) освобожден, сообщила представитель организации по связям со СМИ Санам Долатшани, передает РИА Новости.
Во вторник утром спецназ косовского МВД вторгся на территорию населенных сербами муниципалитетов на севере самопровозглашенной республики.
Были задержаны около 30 человек, в том числе два сотрудника миссии ООН в регионе, включая гражданина России Михаила Краснощекова. Позже уточнялось, что он госпитализирован. По данным медиков, Краснощеков получил серьезные травмы головы и находится в реанимации.
Посольство России в Белграде, а также специальный представитель генсека ООН в Косово Захир Танин потребовали немедленного освобождения россиянина.
Официального представителя главы ООН Фархан Хак сообщил, что отпущенный на свободу россиянин чувствует себя нормально.
"Мы следим за ситуацией там и находимся в контакте с властями. Состояние российского сотрудника нормальное, мы подтверждаем его освобождение. Мы рассчитываем получить более подробную информацию по инциденту позднее", - сказал Хак.
Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай, в совю очередь, заявил, что власти республики Косово рассмотрят дело задержанного во вторник сотрудника миссии ООН (ММОНК, УНМИК) согласно международным конвенциям.
"Косовские структуры будут рассматривать дело "российского дипломата" в соответствии с международными конвенциями. Косово и страны региона знакомы с российской повесткой по дестабилизации региона", - написал Харадинай в Twitter.
Ситуация в Косово
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.
В марте 2004-го косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
В феврале 2008 года албанские структуры Косово в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость. Республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран.
Лавров заявил о поддержке Сербии в урегулировании отношений с Косово>>
Спустя три года Белград под давлением Брюсселя и для сближения с Евросоюзом был вынужден начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами. Сейчас диалог приостановлен.