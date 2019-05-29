Вышинский объяснил, почему считает свой арест незаконным

СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал, почему считает свой арест незаконным, сообщает РИА Новости.

Кирилл Вышинский объяснил в письме, которое попало в распоряжение РИА Новости, что его задержание незаконно, поскольку "основывалось на абсурдных и лживых обвинениях", выдвинутых против него сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). Журналист напомнил о доводах СБУ, которая подчеркивает, что 15 мая 2018 года, в день ареста, Вышинский организовал на портале РИА Новости Украина публикацию материала "Атака на УПЦ. Кто виноват в отказе автокефалии". По утверждению СБУ, публикация "была размещена в интересах России" "с целью предоставления помощи в противодействии получению автокефалии украинской поместной церкви".

"Если изложить то же самое простыми словами, то СБУ заявило, что поймало меня "на горячем", в момент размещения на нашем сайте "подрывной статьи". Я, "как рука Москвы", при помощи этой статьи пытался сорвать получение томоса на автокефалию украинской поместной церковью", - написал журналист.

© Sputnik / Стрингер Письмо Кирилла Вышинского коллегам-журналистам

"За это я задержан без решения суда утром 15 мая, у меня сотрудники СБУ отобрали ключи от моей квартиры (то есть провели личный обыск, на который у них также не было решения/разрешения суда) и дальше пошло-поехало", - указал Вышинский.

Материал был новостным сообщением и был подготовлен редакторами по открытым источникам, обратил внимание Вышинский. В тексте, по его мнению, представлены две точки зрения: украинский эксперт Дмитрий Корнейчук высказывает скепсис по поводу получения автокефалии и считает, что власть уже готовит объяснения, почему "нет", а синод украинской неканонической структуры заявляет о внешнем вмешательстве в этот процесс.

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Результаты экспертизы

В письме Вышинский также привел данные экспертизы публикации "Атака на УПЦ. Кто виноват в отказе автокефалии", которую провел украинский научно-исследовательский институт специальной техники и судебных экспертиз СБУ.

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Выводы эксперта однозначны: ничего крамольного и противоправного "в статье не содержится".

Согласно выдержке из заключения экспертизы, которую цитирует Вышинский, в статье не содержатся "высказывания по поводу целесообразности (возможности, необходимости) изменения границ территорий или государственной границы Украины", равно как и "предложения по поводу изменения формы государственного устройства с унитарного на федеральный".

Кроме того, в ней, по заключению экспертов, нет высказываний, "которые по смысловому пониманию являются публичным оправданием экстремистских, сепаратистских или террористических действий". В публикации нет "признаков антиукраинской пропаганды коммунистического, национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов".

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"Значит, задержали меня 15 мая сотрудники СБУ незаконно", - подчеркнул Вышинский.

Дело Вышинского

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

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Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства. Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста.

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Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.