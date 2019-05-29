Лавров о Косово: Сербию заставляют смириться с независимостью Приштины

Президент Сербии Александр Вучич ранее заявил, что косовская полиция задержала россиянина, который входит в состав миссии ООН (УНИМК) в Косово и Метохии.

СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что провокация в Косово интересна тем, кто хочет превратить Балканы в "санитарный кордон" против России, передает РИА Новости.

"Насчет событий в Косовска-Митровице: кому выгодно устраивать такие провокации? Такие провокации выгодно устраивать тем, кто хочет из Балкан создать "санитарный кордон" в отношении России. Ради этого необходимо втянуть все страны региона в НАТО", - сказал Лавров.

По мнению Лаврова, этой на достижение этой цели были направлены все решения о государственном наименовании Македонии.

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"Мы сейчас видим, как пытаются Сербию заставить смириться с тем, что решение по независимости Косово должно быть оформлено и тем самым будет открываться путь в НАТО и для новых территорий", - подчеркнул российский министр.

Во вторник утром спецназ косовского МВД вторгся на территорию населенных сербами муниципалитетов на севере самопровозглашенной республики.

Были задержаны около 30 человек, в том числе два сотрудника миссии ООН в регионе, включая гражданина России Михаила Краснощекова. Позже уточнялось, что он госпитализирован. По данным медиков, Краснощеков получил серьезные травмы головы и находится в реанимации.

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Михаил Краснощеков, пострадавший в ходе операции косовоалбанской полиции, будет перевезен в Белград для продолжения лечения, сообщил РИА Новости замдиректора больницы Косовска-Митровицы Златан Елек.

"Состояние пациента стабильное, он находится в сознании, может ходить, говорить, общаться. Но из-за травмы головы, которую получил, перелома скуловой кости, должен быть транспортирован в Военно-медицинскую академию в Белграде. Транспорт уже обеспечен, там его ждут, все подготовлено к приему", - сказал доктор Елек.

Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила, в свою очередь, заявил, что намерен требовать лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова. Его слова приводит портал Insajderi.

© REUTERS / Laura Hasani Российский сотрудник миссии ООН освобожден в Косово

"От спецпредставителя генсека ООН в Косово Захира Танина я официально потребую, чтобы у гражданина России был отозван иммунитет, чтобы возбудить против него дело", - отметил он.

Ситуация в Косово

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.

В марте 2004-го косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

В феврале 2008 года албанские структуры Косово в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость. Республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран.

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Спустя три года Белград под давлением Брюсселя и для сближения с Евросоюзом был вынужден начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами. Сейчас диалог приостановлен.