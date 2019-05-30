Диета против рака: какие продукты помогают избежать смертельной болезни

Онкологические заболевания нередко возникают из-за несбалансированной диеты, в которой слишком много переработанного мяса и сахара, а круп, фруктов, овощей и молочных продуктов недостаточно.

СУХУМ, 30 мая — Sputnik. По подсчетам ученых из Тафтского университета (США), случаев возникновения из-за несбалансированной диеты около пяти процентов. Альфия Еникеева в материале для РИА Новости разбирается, как надо питаться, чтобы снизить риск рака.

Куда бьет рак

Исследователи проанализировали данные 80 тысяч взрослых американцев в возрасте от 20 лет, у которых в 2015 году обнаружили злокачественные опухоли. Кроме того, изучили результаты национального опроса, посвященного пищевым привычкам населения. Особое внимание уделили продуктам, с высокой вероятностью связанным с развитием онкологических заболеваний.

Оказалось, что сильнее всего неправильное питание повышает риск рака кишечника и прямой кишки — 38,8 процента таких диагнозов были связаны с диетой. Для рака ротовой полости, горла и гортани этот показатель составил 25,9 процента. А вот на вероятность рака яичников и щитовидной железы пищевые привычки практически не влияют.

Прощай, сладенький

Одним из наиболее опасных продуктов, провоцирующих сразу несколько видов рака, ученые из Тафтского университета назвали напитки с высоким содержанием сахара. Женщины, не ограничивающие себя в сладкой газировке и пакетированных соках, чаще страдают злокачественными опухолями матки, молочной железы и почек (последнее касается и мужчин).

© Fotolia / Africa Studio Исследования доказали, что избыточный вес вызывает 12 видов рака

Годом ранее к похожим выводам пришел международный коллектив ученых, указав на связь чрезмерного потребления сахара с раком прямой кишки, груди и мочевого пузыря. Тогда же бельгийские ученые продемонстрировали, что сахар способствует стремительному росту злокачественных новообразований.

Раковые клетки размножаются за счет очень быстрого гликолиза — расщепления глюкозы без участия кислорода. В опухолевых клетках этот процесс может быть в двести раз быстрее, чем в здоровых. Побочный продукт сверхскоростного гликолиза — 1,6-бисфосфат фруктозы — активирует особые белки, производимые генами RAS. Те, в свою очередь, еще больше ускоряют рост злокачественной опухоли. Получается порочный "сахарный" круг.

Рак: вымыслы и факты о болезни>>

Поэтому сразу несколько научных исследований рекомендуют исключить из рациона сладкие напитки, а сахар заменить фруктами и медом.

Только натеральное

По мнению французских ученых, снизить риск возникновения практически всех видов рака можно, если питаться только натуральными продуктами, выращенными без синтетических пестицидов и искусственных минеральных удобрений. Но особенно эффективна такая органическая диета в отношении рака лимфатической системы и рака груди.

А вот от рака печени защитит рацион, богатый цельнозерновыми продуктами. В течение 24 лет китайские и американские ученые собирали информацию о состоянии здоровья и пищевых привычках более 125 тысяч человек. Каждые четыре года участники исследования отвечали на вопросы о питании и перенесенных заболеваниях. Выяснилось, что те, в чьем рационе преобладали продукты из цельного необработанного зерна, его компонентов и клетчатки, на 37 процентов реже болели раком печени. При этом если человек регулярно ел много отрубей, риск злокачественной опухоли снижался на 30 процентов, а если предпочитал злаковую клетчатку — на 32 процента.

Модно и полезно

Американские исследователи из Университета штата Иллинойс считают, что защитить от раковых опухолей, а также остановить их рост и распространение могут продукты, богатые омега-3 жирными кислотами. В первую очередь речь идет о морепродуктах, льняном масле, грецких орехах и черной икре.

Дело в том, что при метаболизме омега-3 жирных кислот в организме образуются эдоканнабиноидные эпоксиды EDP-EA, чьи молекулы, как оказалось, уничтожают раковые клетки. Также эти вещества замедляют формирование новых кровеносных сосудов, связанных со злокачественными тканями, и подавляют перемещение раковых клеток. А значит, эффективность химиотерапии повысится, если посадить пациентов на диету с высоким содержанием омега-3-жирных кислот.

Ученые из Центра изучения рака имени Мейера в Нью-Йорке предположили, что некоторые противоопухолевые препараты лучше действуют, если онкобольные придерживаются низкоуглеводной диеты (кетодиеты), когда большую часть калорий и питательных веществ организм получает из жиров и белков. Есть данные, что такой рацион полезен для мышц и мозга, снижает уровень сахара в крови.

Чтобы проверить гипотезу, наблюдали за грызунами, у которых вызвали рак. Одну группу посадили на низкоуглеводную диету, другим давали два популярных лекарства от диабета. Во второй группе злокачественные клетки росли и распространялись быстрее, чем в первой, а положительный эффект от препаратов сохранялся только на протяжении нескольких часов, после чего в организме мышей резко повышалась концентрация инсулина и сахара, и клетки уже игнорировали молекулы лекарств.

Тревожные знаки: медики назвали основные симптомы рака>>

Авторы работы полагают, что кетодиета и отказ от глюкозных капельниц, способных спровоцировать рост злокачественных образований, повысят результативность противораковой терапии.