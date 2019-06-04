Apple представила операционную систему iOS 13

Пользователи устаревших смартфонов Apple не смогут установить iOS 13, обновление будет доступно для iPhone, начиная от SE и 6s, и iPad (от Air 2 и Mini 4).

СУХУМ, 4 июн - Sputnik. Компания Apple представила обновленную операционную систему iOS 13, которая будет доступна на iPhone осенью 2019 года, передает РИА Новости.

Главным сюрпризом iOS 13 будет более подробная карта, оснащенная множеством новых функций. Более того, в обновленной операционной системе вырастет уровень защиты конфиденциальности владельцев iPhone. В iOS 13 iPhone также появится функция Dark Mode для использования в темное время суток.

Более того, компания отказалась от iTunes, медиаплеер будет заменен самостоятельными приложениями Music, TV и Podcasts.

Apple также представила новую операционную систему MacOS Catalina, основным нововведением в которой стал отказ от программы iTunes, которая с момента запуска 18 лет назад служила не только медиапроигрывателем и мультимедийной библиотекой пользователей, но и платформой для синхронизации мобильной техники Apple с персональным компьютером.

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"Функции iTunes перейдут приложениям Apple Music, Apple TV и Apple Podcasts, а синхронизация мобильного устройства с компьютером будет происходить напрямую, без использования программы iTunes, сообщил представитель компании", - рассказал вице-президент компании Крейг Федериги.

Кроме того, компания поакзала новейшую модель настольного компьютера Mac Pro, который появится в продаже осенью нынешнего года по стартовой цене 5999 долларов. Компания из Купертино также представила новый монитор Retina 6K диагональю 32 дюйма, стоимость которого составит 4999 долларов, подставка для него - еще 999 долларов.

В числе прочих программных обновлений Apple рассказала о появлении новых приложений на Apple Watch: теперь их владельцы станут менее зависимы от своих iPhone. Помимо этого, часы будут оснащены калькулятором, а также функцией, помогающей посчитать чаевые и разделить счет между членами вашей компании, а также счетчиком времени для качественной чистки зубов.

Apple также впервые показала iPadOS - операционную систему исключительно для iPad, которая расширяет функционал планшетов компании, ранее работавших на версиях iOS.

Пользователи устаревших смартфонов Apple не смогут установить iOS 13, которая выйдет этой осенью. Об этом сообщается на сайте компании.

Обновление будет доступно для iPhone, начиная от SE и 6s, и iPad (от Air 2 и Mini 4).

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Таким образом, 5s и более старые устройства перестанут получать обновления. Попадает ли в этот список iPhone 6, пока не сообщается.