Шойгу о военно-политической обстановке на границах СНГ: крайне напряженная

Заседание Совета министров обороны государств – участников Содружества Независимых Государств проходит в Анапе в среду 5 мая.

СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военно-политическая обстановка на границах СНГ крайне напряженная, все более реальными становятся вызовы суверенитету стран Содружества, передает РИА Новости.

"С учетом негативных тенденций в сфере глобальной и региональной безопасности военно-политическая обстановка на границах Содружества остается крайне напряженной. В этих условиях все более реальными становятся вызовы суверенитету государств СНГ", - сказал Шойгу.

Шойгу также обратил внимание на то, что "обеспечить безопасность можно только совместными усилиями".

По его мнению, формат Совета министров обороны СНГ "дает возможность расширять диапазон взаимодействия и вести конструктивный диалог", а сегодняшнее заседание является очередным шагом на этом пути", - сказал министр обороны России.

Сотрудничество военных ведомств государств-участников СНГ развивается на фоне беспрецедентной военной активности НАТО, в условиях пересмотра стратегических договоренностей по предотвращению ракетно-ядерной угрозы со стороны США, подчеркнул Шойгу.

"Совет министров обороны последовательно и планомерно развивает в формате Содружества многостороннее военное сотрудничество. Это происходит в обстановке острой геополитической нестабильности как в региональном, так и в глобальном масштабах", - отметил Шойгу.

Шойгу рассказал депутатам Госдумы о положении дел в армии>>

По оценке министра, "США продолжают демонтаж стратегических договоренностей по предотвращению ракетно-ядерной угрозы, усиливают военное и экономическое давление по всему миру. НАТО осуществляет глобальное информационное давление, беспрецедентно наращивает военную активность, угрожает применением силы".

Еще одной угрозой Шойгу считает "миграцию" ударных отрядов международного терроризма, дестабилизирующих обстановку в различных регионах мира.

"В различных уголках планеты возникают новые очаги напряженности и нестабильности. Ударные отряды международного терроризма при поддержке теневых спонсоров перемещаются из региона в регион и создают постоянную угрозу безопасности государств", - сказал Шойгу.

МИД России: кто не слушает Лаврова, будет слушать Шойгу>>

Россию, Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан на заседании представляют главы военных ведомств, Киргизию - начальник Генерального штаба Вооруженных сил республики