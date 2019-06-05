МИД России: Запад должен образумить косовское руководство

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что провокация в Косово интересна тем, кто хочет превратить Балканы в "санитарный кордон" против России.

СУХУМ, 5 июн - Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Кремль призывал покровителей Приштины образумить косовоалбанское руководство, передает РИА Новости.

"Приходится констатировать, что Косово остается главным источником нестабильности и конфликтного потенциала в регионе. Эта территория практически неуправляемая, она является не только источником нестабильности, но и потенциально опасной, неконтролируемой территорией в центре Европы. Надеемся, что покровители Приштины, которые руководствуются на Балканах не интересами стран и народов, которые там проживают, а собственными интересами, воспользуются имеющимся у них влиянием, чтобы образумить косовоалбанское руководство, потому что иначе последствия могут быть непредсказуемыми", - сказала Захарова.

"Россия продолжит внимательно следить за ходом расследования этого инцидента и будет настаивать на наказании виновных по всей цепочке командования", - отметила официальный представитель МИД России.

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром 28 мая под предлогом борьбы с оргпреступностью.

Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.

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Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них - Михаил Краснощеков, который был госпитализирован. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции двух десятков своих сотрудников, власти Сербии - о девяти лишенных свободы гражданах. Шестеро были освобождены судом в минувший четверг, 30 мая, трое проходят лечение в больнице Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы Сербии и МВД в состояние полной боевой готовности.

Ситуация в Косово

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.

В марте 2004-го косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

В феврале 2008 года албанские структуры Косово в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость. Республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран.

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Спустя три года Белград под давлением Брюсселя и для сближения с Евросоюзом был вынужден начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами. Сейчас диалог приостановлен.