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Американцы отказались обучать турецких летчиков из-за российских С-400

© Sputnik / Дмитрий Виноградов
В мире
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США отговаривает Турцию от закупки российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400, заявляя, что системы несовместимы со стандартами НАТО.

СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Американские инструкторы не будут больше обучать турецких пилотов полетам на истребителях-бомбардировщиках F-35.

По данным агентства Рейтер, это решение принято на фоне переговоров США и Турции, в ходе которых Вашингтон отговаривает Анкару от закупки российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400.

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Отмечается, что это коснется только новых пилотов и персонала технического обслуживания, которые планировали прибыть для обучения в США.

В настоящее время на авиабазе США в Аризоне обучаются четыре турецких пилота, еще два пилота работают инструкторами. Кроме того, обучение проходят 20 человек технического персонала.

Источники агентства сообщили, что не исключают, что решение может быть отменено, если Анкара изменит свои планы по С-400. По данным агентства, в отношении уже проходящих обучение турецких военнослужащих решение пока не принято.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган в очередной раз предложил президенту США Дональду Трампу создать совместную рабочую группу по С-400. Турция уже заявляла, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле.

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США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи новейших самолетов F-35. Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.

© Sputnik
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