На Приштину: сербы переворачивали свой флаг, чтобы превратить его в русский

В тот день, 12 июня 1999 года, в Югославии уже наступил мир. Самолеты НАТО прекратили сбрасывать свой смертоносный груз на сербские города и села. И небо над южным сербским краем Косово впервые за 78 дней "прояснилось".

Все мировые СМИ писали об окончании войны. Подписанное 9 июня Кумановское военно-техническое соглашение положило конец бомбардировкам НАТО. Сербские генералы, почти три месяца защищавшие свой народ с оружием в руках, получили приказ оставить косовских сербов на милость той самой силы, которая еще вчера убивала их, а сегодня превратилась в "миротворческие силы".

Sputnik

Ровно 20 лет назад, в ночь с 11 на 12 июня, российские десантники тайно проникли в косовский аэропорт Слатина и взяли его под контроль, опередив НАТО. Для американцев, считавших себя хозяевами положения, это стало неожиданностью. Для русских — триумфом, а для сербов — хотя бы временной защитой. Военная операция вошла в историю как "марш-бросок на Приштину" и закрепила право Москвы участвовать в урегулировании конфликта в Югославии.

Участники "марш-броска на Приштину", исполнявшие и отдававшие приказы, вспомнили события тех дней и рассказали подробности дерзкой операции.

Милутин Филипович — полковник ВС СРЮ, в 1999 году, бывший командующий Приштинского гарнизона

Ощущения были, так сказать, двоякие. С одной стороны, мы радовались, потому что кончилась война, кончились ее ужасы, но с другой стороны, это было очень тяжело для всех нас, потому что мы, как армия, должны были покинуть эту территорию, оставив людей без защиты.

Люди гадали, что их ждет в Косове после вывода сербских войск и полиции.

Связь с Белградом практически полностью прервалась, информация оттуда либо вообще не поступала, либо доходила до нас в искаженном виде. Личный состав выходит на улицы, формирует колонны, которые вместо того, чтобы защищать Косово, покидают его. Они смешиваются с косовскими сербами, которые боятся без защиты оставаться в своих домах. Поэтому передвижение армии затрудняется, еще больше осложняют его эпизодические атаки албанских террористических группировок.

© AFP 2019 / PA/Paul Grover/Daily Telegraph Pool Сербский танк T55 проезжает мимо солдат 1-й воздушно-десантной дивизии Великобритании по дороге к аэропорту Приштины

Началось насилие со стороны албанских террористов, которых как своими действиями, так и своим бездействием активно поддерживали силы НАТО. Вот почему русская разведка организует диверсионную группу из своих бойцов в составе SFOR (Миссия НАТО по поддержанию мира в Боснии и Герцеговине), которая была тайно переброшена в Приштину. При поддержке местных сербов русским удалось захватить аэродром Слатина и подготовить почву для прибытия "своих". Командовал ими Юнус-бек Евкуров.

© AP Photo. Tim Ockenden / MOD pool Российские военные занимают аэропорт Приштины

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Генерал-майор Юнус-Бек Баматгиреевич Евкуров, командовавший группой из 18 бойцов ГРУ, тайно проникший на аэродром Слатина операцией марш-бросок на Приштину

10 июня, после подписания Кумановского соглашения Борис Ельцин отдал приказ о переброске в Косово механизированной колонны из 200 бойцов, находившихся в составе миротворческого контингента в Боснии. Задание это было секретным не только для командования SFOR в БиГ, российские солдаты тоже не знали, куда они едут и зачем, — знали только командиры.

Нам удалось незамеченными добраться до сербской границе, после которой, на бронетранспортерах были вывешены российские флаги. Весть о том, что "русские идут" раздалась как гром среди ясного неба.

Милутин Филипович

Одиннадцатого числа, где-то около полудня, я узнаю, что в Приштину направлено российское подразделение. Как только они пришли, мы уже знали, что они идут, чтобы защитить сербов, живущих в Косове и Метохии, как и остальное его население, конечно…

Русская разведка располагала информацией о том, что англичане из НАТО собираются занять аэропорт Слатина, чтобы использовать его для посадки больших транспортных самолетов.

© AP Photo. Harry Page/MOD pool Британские солдаты по дороге к аэропорту Слатина. 12 июня 1999 года

Воодушевленный народ бросился встречать русских. Из сербских флагов они сделали русские флаги, переворачивая их вверх ногами. Люди бросали под бронетранспортеры цветы, выносили русским напитки. Это был очень трогательный, очень эмоциональный момент… Народ пел песни, от восторга стреляли в воздух. В общем, прием был более чем горячим. У нас появилась надежда, что сербы смогут остаться в Косове, выжить здесь.

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Юнус-Бек Евкуров

Когда в НАТО узнали об операции, они направили "предостережение" главе Генштаба в Москве, и он приказал развернуть колонну. Командующий операцией "Марш-бросок на Приштину" генерал Заварзин звонит начальнику Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны России генералу Ивашову, чтобы сообщить ему об этом, на что Ивашов отвечает, что приказ был издан лично Елциным, и только он может отозвать его.

© Sputnik / Дмитрий Никифоров Юнус-Бек Евкуров

Генерал Леонид Григорьевич Ивашов

На следующий день в аэропорт Слатина прибывают англичане. Их командир Майкл Джексон получил приказ от командующего Уэсли Кларка уничтожить российский отряд.

Колонны танков НАТО останавливаются перед наводящими на них оружие русскими… Видя решимость русских, Джексон говорит: я не хочу развязывать третью мировую войну Наш десант остается ждать транспортных самолетов с подкреплением и оружием, но Венгрия и Болгария не разрешают пролет над своей территорией. Начинаются трудные переговоры…

© Sputnik / Борис Приходько Генерал-полковник Леонид Ивашов

Юнус-Бек Евкуров

Россия допускает англичан до совместного использования аэродрома, и вскоре русских миротворцев переводят в районы Косова, контролируемые НАТО.

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Отдавая себе отчет в том, что участие русских в KFOR используется в качестве алиби для принятия решений, направленных против сербского народа, на которые Россия не могла повлиять, Владимир Путин в 2003 году решает вывести контингент из Косова. Русские солдаты со слезами на глазах вернулись домой.

Российские миротворцы находились в Косово до 2003 года. Но даже после отправления последнего эшелона военных с мнением Москвы по Балканам считаются.

Не последнюю роль в этом сыграл марш-бросок на Приштину, закрепивший геополитический статус России в этом регионе.