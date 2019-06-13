Россия предъявила ПАСЕ ультиматум

Комитет ПАСЕ по регламенту ранее принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии.

СУХУМ, 13 июн – Sputnik. Cпикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Москва настаивает на полном восстановлении полномочий в парламентской ассамблее Совета Европы уже 26 июня, передает РИА Новости. © Sputnik / Владимир Федоренко Когда надо говорить "спасибо, санкции": Россия отказалась от ПАСЕ

26 июня состоятся выборы генерального секретаря Совета Европы. Володин подчеркнул, что если выборы пройдут без участия России, то мандат нового генсека будет "подвергнут сомнению".

По его мнению, такой ультиматум будет отражен в заявке на участие российской делегации в сессии, которую он подпишет вместе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Если ПАСЕ 24 июня примет доклад по вопросу прав национальных делегаций "без изъятий", то Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии, отметил спикер Госдумы.

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"В том случае, если ПАСЕ лишит Россию каких-либо полномочий, то российская делегация оставляет за собой право покинуть ассамблею", - резюмировал Володин.

Кризис в ПАСЕ

Ранее комитет ПАСЕ по регламенту одобрил проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Документ также предлагает изменить устав организации и указать, что "в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права выступать, быть представленным в Ассамблее и в ее органах". Осуществление этих прав также не может быть приостановлено.

В апреле 2014 года российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались.

В ответ делегация заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение полномочий из-за антироссийских настроений. Также российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.

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Во вторник помощник российского лидера Юрий Ушаков выразил надежду, что в ситуации с разрешением кризиса в Совете Европы возобладает разум.