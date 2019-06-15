Законопроект о "сдерживании" России в Прибалтике внесли в конгресс США

Заместитель секретаря Совбеза России Михаил Попов ранее заявил, что за два года численность американского контингента быстрого реагирования выросла с 25 до 40 тысяч человек, а в Прибалтике развернуты усиленные батальонные тактические группы.

СУХУМ, 15 июн — Sputnik. В конгресс США внесен проект закона о сдерживании "российской агрессии" в Прибалтике, сообщает RT. Автором документа стал член палаты представителей от Республиканской партии Майкл Конэуэй.

"США должны возглавить многосторонние усилия по выработке стратегии, направленной на укрепление сотрудничества с Литвой, Латвией, Эстонией, союзниками по НАТО и другими региональными партнерами с целью сдерживания агрессии со стороны Российской Федерации в Балтийском регионе. В частности, кооперации в сферах, способных улучшить оперативную совместимость, совместные возможности и боевую готовность, необходимые балтийским странам для повышения национальной безопасности", — сказано в документе.

По мнению автора законопректа, Россия стремится "ослабить" НАТО и воссоздать в Европе сферу своего влияния, исплльзуя "давление и запугивание". Кроме того, Конэуэй предлагает изучить возможность расширения военного присутствия в Прибалтике.

"США должны изучить возможность предоставления странам Балтийского региона подвижных зенитно-ракетных комплексов дальнего действия, в том числе посредством эффективного использования механизмов распределения затрат и развертывания совместно с союзниками по НАТО с целью снижения финансового бремени принимающих государств", — говорится в документе.

Если законопроект будет одобрен, министр обороны США, в кооперации с коллегами из Литвы, Латвии, Эстонии и других государств НАТО, должен в течение одного года провести оценку военных потребностей стран Прибалтики. Вслед за этим предполагается разработать меры по увеличению ротационного присутствия и готовности американских или натовских войск, улучшению военной инфраструктуры и логистики, а также "повышению возможностей систем противодействия беспилотным летательным аппаратам".

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Ранее в российском Совете безопасности заявили о наращивании сил НАТО у российских границ. В Совбезе отмечали, что реализуется американская инициатива "3 по 30", которая предусматривает готовность к применению 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей стран блока в течение 30 суток.

Западные политики, в основном из прибалтийских стран и Польши, постоянно твердят о "российской угрозе". При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет ни на кого нападать.

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По словам главы МИД Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы подобных планов, но просто пользуются поводом, чтобы разместить близ российских границ больше техники и батальонов.