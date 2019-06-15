МИД России: расчитываем, что трибунал по Черному морю услышит доводы Москвы

Международный трибунал по морскому праву ранее потребовал от российских властей освободить 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за незаконное пересечение государственной границы.

СУХУМ, 15 июн - Sputnik. МИД России надеется, что трибунал в Гааге по арбитражному разбирательству России и Украины по Черному, Азовскому морям и Керченскому проливу примет представленные Москвой доводы и согласится с позицией об отсутствии у него полномочий для рассмотрения дела, передает РИА Новости.

"Россия в очередной раз заявила, что сформированный на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года трибунал неправомочен рассматривать переданное ему Украиной дело, поскольку в его основе лежит спор по поводу территориальной принадлежности Крыма", - сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

В Гааге ранее прошли слушания в рамках инициированного Украиной в 2016 году арбитражного разбирательства, в котором Украина со ссылкой на конвенцию ООН по морскому праву требует закрепить ее права, как прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, а также обязать Россию выплатить компенсацию.

Москва рассчитывает, что "арбитражный трибунал с должным вниманием отнесется к доводам российской стороны и согласится с нашей позицией об отсутствии у него полномочий для рассмотрения указанного спора", подчеркнули в ведомстве.

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Провокация в Керченском проливе

Три корабля Военно-морских сил Украины 25 ноября прошлого года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу.

Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым Россию приговорил трибунал: что с ней теперь будет Они опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

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Президент России Владимир Путин назвал инцидент провокацией, которая была связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов, которые в итоге выиграл Владимир Зеленский.