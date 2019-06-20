Нагоняющий страх: National Interest рассказал, почему НАТО боится С-400

ЗРК С-400 "Триумф" предназначен для поражения, самолетов радиолокационного обнаружения и постановщиков помех, самолетов-разведчиков и стратегической авиации, тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей и других современных средств воздушного нападения.

СУХУМ, 20 июн — Sputnik. США и их союзникам по НАТО следует побаиваться зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 из-за возможности их применения в качестве средства борьбы в экономической войне, передает РИА Новости со ссылкой на National Interest.

Издание отмечает, что в экономической войне С-400 по целому ряду причин обладает стратегическим превосходством. Во-первых, называется прибыль от продаж: среди уже заявивших о себе и потенциальных покупателей числятся Китай, Индия, Турция, Саудовская Аравия и Катар. Продажи ЗРК С-400 способствуют диверсификации экономики и создают базу для модернизации российского вооружения.

Второе важное преимущество, отмечает журнал, заключается в престиже и мировом статусе, которые создаются от осознания, что Россия способна разрабатывать современные системы вооружения.

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Третьим преимуществом издание считает установление и укрепление связей с государствами вроде Китая. Так, подчеркивает National Interest, покупка С-400 Пекином поспособствует укреплению оборонных связей между двумя странами. Любой партнер Москвы по С-400 будет сотрудничать с ней, чтобы комплексы продолжали исправно работать.

В качестве последнего аргумента, по мнению автора статьи, выступает возможность использования ЗРК в "гибридной войне". Так, пишет издание, еще не завершенная продажа С-400 Турции, которая входит в НАТО, уже привела к серьезному расколу в альянсе. В случае, если сделка будет полностью завершена, Москва одержит значительную победу, разместив системы отечественного производства с мощными РЛС на территории НАТО.

Издание подчеркивает, что Вашингтон не зря угрожает Анкаре санкциями и исключением из программы F-35 в связи с приобретением российского оружия.

Ранее турецкие власти подчеркивали, что не откажутся от покупки C-400, первая партия которых должна поступить в начале июля. США утверждают, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, и не раз предупреждали, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.

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Так, Пентагон уже объявил, что не будет принимать турецких пилотов для обучения полетам на F-35, а те, кто уже проходит обучение, должны будут покинуть страну до 31 июля.