Премьер Малайзии: выводы следствия по МН17 бездоказательны

СУХУМ, 20 июн — Sputnik. Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир заявил, что выводы совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 изначально были политически мотивированными и бездоказательными, передает РИА Новости со ссылкой на газета Malay Mail.
"Мы очень расстроены, потому что с самого начала это стало политическим вопросом, заключающимся в том, как обвинить Россию в правонарушении", — сказал премьер.
Мохамад Махатхир напомнил, что Москву обвинили "еще до того, как началось расследование".
"Теперь они говорят, что у них есть доказательства", — сказал Махатхир, добавив, что "к настоящему моменту нет доказательств, только слухи".
Расследование должно основываться на доказательствах, а не быть политически мотивированным, заявило и Министерство иностранных дел Малайзии.
Обвинения совместной следственной группы
Накануне совместной следственной группы опубликовала очередной доклад и, в частности, озвучила имена четырех человек, которых считает причастными к доставке зенитно-ракетного комплекса "Бук" на позицию в Донбассе и удару по Boeing. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулато и украинец Леонид Харченко.
МИД РФ: выводы прокуратуры подтверждают предвзятость следствия по MH17>>
По информации представителя ССГ, им предъявят обвинения в убийстве, на их арест выдадут международные ордера. Суд по делу о крушении MH17 должен начаться в Нидерландах 9 марта 2020 года.
При этом в качестве доказательств использовалась информация из сомнительных источников, например фотографии из соцсетей, уже известные выдержки из интервью Гиркина и Бородая и новости из интернета.
В российском МИД эти обвинения назвали "абсолютно голословными" и напомнили, что Москва с первого дня трагедии была заинтересована в установлении истины и помогала следствию.
Трагедия в небе над Донбассом
Малайзийский Boeing-777, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство из них были подданными Нидерландов.
Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те ответили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. ССГ утверждает, что поразивший Boeing "Бук" доставили из России, а потом вернули обратно.
Источник назвал незакрытие воздушного пространства главной причиной крушения MH-17>>
Кроме того, эксперименты концерна "Алмаз-Антей" (ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук") также подтверждают, что Boeing сбили с территории, контролировавшейся украинской армией, но и эту информацию следователи проигнорировали.
Как отмечал президент Владимир Путин, Россию не допускают к расследованию катастрофы, а Москва может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие.