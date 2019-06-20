Премьер Малайзии: выводы следствия по МН17 бездоказательны

МИД России ранее заявил, что проведенные российскими специалистами экспертизы подтвердили сфальсифицированность видеоматериалов, на которые опирается Совместная следственная группа (ССГ) по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17.

СУХУМ, 20 июн — Sputnik. Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир заявил, что выводы совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 изначально были политически мотивированными и бездоказательными, передает РИА Новости со ссылкой на газета Malay Mail.

"Мы очень расстроены, потому что с самого начала это стало политическим вопросом, заключающимся в том, как обвинить Россию в правонарушении", — сказал премьер.

Мохамад Махатхир напомнил, что Москву обвинили "еще до того, как началось расследование".

"Теперь они говорят, что у них есть доказательства", — сказал Махатхир, добавив, что "к настоящему моменту нет доказательств, только слухи".

Расследование должно основываться на доказательствах, а не быть политически мотивированным, заявило и Министерство иностранных дел Малайзии.

Обвинения совместной следственной группы

Накануне совместной следственной группы опубликовала очередной доклад и, в частности, озвучила имена четырех человек, которых считает причастными к доставке зенитно-ракетного комплекса "Бук" на позицию в Донбассе и удару по Boeing. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулато и украинец Леонид Харченко.

МИД РФ: выводы прокуратуры подтверждают предвзятость следствия по MH17>>

По информации представителя ССГ, им предъявят обвинения в убийстве, на их арест выдадут международные ордера. Суд по делу о крушении MH17 должен начаться в Нидерландах 9 марта 2020 года.

При этом в качестве доказательств использовалась информация из сомнительных источников, например фотографии из соцсетей, уже известные выдержки из интервью Гиркина и Бородая и новости из интернета.

В российском МИД эти обвинения назвали "абсолютно голословными" и напомнили, что Москва с первого дня трагедии была заинтересована в установлении истины и помогала следствию.

Трагедия в небе над Донбассом

Малайзийский Boeing-777, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство из них были подданными Нидерландов.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те ответили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. ССГ утверждает, что поразивший Boeing "Бук" доставили из России, а потом вернули обратно.

Источник назвал незакрытие воздушного пространства главной причиной крушения MH-17>>

Москва не раз отвергала обвинения в причастности к крушению и заявляла о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Так, следствие проигнорировало переданные российской стороной документы, свидетельствующие, что ракета, поразившая Boeing, принадлежала Украине.

Кроме того, эксперименты концерна "Алмаз-Антей" (ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук") также подтверждают, что Boeing сбили с территории, контролировавшейся украинской армией, но и эту информацию следователи проигнорировали.

Как отмечал президент Владимир Путин, Россию не допускают к расследованию катастрофы, а Москва может признать результаты следствия, только если будет принимать в нем полноценное участие.