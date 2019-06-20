"Крымский" пакет: Евросоюз продлил санкции против России

Канцлер Германии Ангела Меркель ранее заявила, что санкции в отношении России нужно сохранять в силе до возвращения Крыма в Украину.

СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Совет Евросоюза продлил "крымский" пакет санкций до 23 июня 2020 года, передает РИА Новости.

"Совет продлил ограничительные меры, введенные в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией, до 23 июня 2020 года. Эти меры применяются к лицам ЕС и компаниям, базирующимся в ЕС. Они ограничены территорией Крыма и Севастополя", - сказано в сообщении.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад обвинил Москву во вмешательстве и ввел против нее санкции. В свою очередь, российская сторона приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. Россия неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине.

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Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

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По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".