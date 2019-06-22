Полеты грузинских авиакомпаний в Россию запретят с 8 июля

СУХУМ, 22 июн — Sputnik. Грузинским авиакомпаниям запретят полеты в Россию с 8 июля, передает РИА Новости со ссылкой на заявление Минтранса России.
"Причина приостановки полетов — необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", — отметили в ведомстве.
Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, это вынужденная рестрикция, цель которой заключается в обеспечении безопасности российских граждан. При нормализации ситуации в Грузии полеты возобновят, добавил он.
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В последние дни Тбилиси захлестнули акции протеста. Они начались 20 июня из-за участия российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, которая проходила в здании парламента Грузии. Радикалы пытались захватит здание парламента, а затем устроили в центре города масштабный митинг. К ним присоединилась оппозиция с требованием отставки правительства.
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Спецназ разогнал протестующих, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы, но на следующий день митинг продолжился. По последним данным, пострадали порядка 240 человек, более 300 задержаны.