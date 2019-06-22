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Полеты грузинских авиакомпаний в Россию запретят с 8 июля

© Sputnik / Владимир Сергеев
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Президент России Владимир Путин ранее подписал указ, запрещающий авиакомпаниям с 8 июля осуществлять перевозки из России в Грузию.

СУХУМ, 22 июн — Sputnik. Грузинским авиакомпаниям запретят полеты в Россию с 8 июля, передает РИА Новости со ссылкой на заявление Минтранса России.

"Причина приостановки полетов — необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность перед ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", — отметили в ведомстве.

Вид на Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь в Новом Афоне на побережье Черного моря.
© Sputnik Томас Тхайцук
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Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиаперевозчикам полеты в Грузию. Туроператорам и турагентам были даны рекомендации не продавать путевки в Грузию, а правительству поручено организовать возвращение россиян на родину. По оценкам Ассоциации туроператоров России, сейчас в Грузии около пяти-семи тысяч организованных российских туристов и в два-три раза больше самостоятельных.

Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, это вынужденная рестрикция, цель которой заключается в обеспечении безопасности российских граждан. При нормализации ситуации в Грузии полеты возобновят, добавил он.

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В последние дни Тбилиси захлестнули акции протеста. Они начались 20 июня из-за участия российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, которая проходила в здании парламента Грузии. Радикалы пытались захватит здание парламента, а затем устроили в центре города масштабный митинг. К ним присоединилась оппозиция с требованием отставки правительства.

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Спецназ разогнал протестующих, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы, но на следующий день митинг продолжился. По последним данным, пострадали порядка 240 человек, более 300 задержаны.

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